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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия на Донбассе компенсирует потерю потенциала артиллерией – ВСУ

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В восточной группировке войск ВСУ рассказали о ситуации на фронте
В восточной группировке войск ВСУ рассказали о ситуации на фронте
Фото: EPA

У российских оккупантов есть существенный перевес артиллерии на тех направлениях, где они концентрируют главные удары. Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 9 апреля в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Это, как правило, советские образцы, но у них есть достаточно боезапаса", – сказал он.

Череватый подтвердил, что таким образом оккупанты компенсируют потерю наступательного потенциала пехотных подразделений. Он отметил, что из-за больших потерь россияне вынуждены искать другие пути для сохранения динамики, в том числе и обстреливать позиции украинских защитников артиллерийско-ракетным огнем.

"Все время до этого россияне использовали пехотные группы и постоянно пытались ими найти слабые места в нашей обороне, расшатать ее и прорвать. Однако, если брать, например, бахмутское направление, где у них был сосредоточен главный удар, они уже фактически девять месяцев не могут этого сделать системно", – сказал Череватый.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донбасс, артиллерия, война России против Украины, российские оккупанты, Сергей Череватый
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