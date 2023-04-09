Россия на Донбассе компенсирует потерю потенциала артиллерией – ВСУ

"Это, как правило, советские образцы, но у них есть достаточно боезапаса", – сказал он.

Череватый подтвердил, что таким образом оккупанты компенсируют потерю наступательного потенциала пехотных подразделений. Он отметил, что из-за больших потерь россияне вынуждены искать другие пути для сохранения динамики, в том числе и обстреливать позиции украинских защитников артиллерийско-ракетным огнем.

"Все время до этого россияне использовали пехотные группы и постоянно пытались ими найти слабые места в нашей обороне, расшатать ее и прорвать. Однако, если брать, например, бахмутское направление, где у них был сосредоточен главный удар, они уже фактически девять месяцев не могут этого сделать системно", – сказал Череватый.