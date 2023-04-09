Россия на Донбассе компенсирует потерю потенциала артиллерией – ВСУ

"Это, как правило, советские образцы, но у них есть достаточно боезапаса", – сказал он.
Череватый подтвердил, что таким образом оккупанты компенсируют потерю наступательного потенциала пехотных подразделений. Он отметил, что из-за больших потерь россияне вынуждены искать другие пути для сохранения динамики, в том числе и обстреливать позиции украинских защитников артиллерийско-ракетным огнем.
"Все время до этого россияне использовали пехотные группы и постоянно пытались ими найти слабые места в нашей обороне, расшатать ее и прорвать. Однако, если брать, например, бахмутское направление, где у них был сосредоточен главный удар, они уже фактически девять месяцев не могут этого сделать системно", – сказал Череватый.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.