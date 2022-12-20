Россия наращивает переброску в Украину мобилизованных и технику с дальневосточных регионов – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства, [...] наращивают объемы переброски мобилизованного личного состава, вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов из дальневосточных регионов Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В сентябре президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о завершении мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорят о проблемах со снабжением.

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 20 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 99 230 человек личного состава.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщало, что из-за нехватки желающих воевать против Украины россияне пытаются привлечь в армию даже граждан из стран Центральной Азии. По данным ГУР, военкоматы и отделы полиции в России проводят "агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Помимо денег, тем, кто согласится подписать контракт, предлагают российское гражданство.