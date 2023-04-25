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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия признала, что держит в плену испанского волонтера из Херсона, его пытают – Лубинец

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Испанский волонтер в российском плену подвергается пыткам
Испанский волонтер в российском плену подвергается пыткам
Фото: krymsos.com

Российские оккупанты незаконно удерживают испанского волонтера Марьяно Гарсиа Калатаюда, также известного как Марио, в СИЗО Симферополя, где он подвергается пыткам. Об этом сообщил 25 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Испанец, более восьми лет проживавший в Украине, исчез 19 марта 2022 года во временно оккупированном Херсоне после участия в акции "За единство Украины". В октябре 2022 года правозащитникам стало известно, что его держат в СИЗО Симферополя в оккупированном Крыму, однако официальное подтверждение появилось только сейчас от военной прокуратуры Черноморского флота РФ. Там заявляют о его якобы причастности к действиям, "направленным на нанесение ущерба безопасности России".

По словам бывшего сокамерника испанского волонтера, 75-летний Калатаюд подвергается в СИЗО пыткам со стороны российских силовиков: у него синяки от ударов по ногам, он потерял часть зубов и подвергся жестокому обращению со стороны тюремной охраны. Его тело покрыто шрамами, говорится в сообщении.

Лубинец отмечает, что к нему до сих пор не пускают ни испанского консула, которому даже не сообщили о задержании гражданина Испании, ни адвоката, имеющего на это ордер.

"Обращаю внимание мирового сообщества на вопиющие нарушения Российской Федерацией норм международного гуманитарного права. Требую немедленного освобождения гражданского лица, подданного Королевства Испании Марьяно Гарсиа Калатаюда, а также всех гражданских лиц – граждан Украины, которые в соответствии с Женевской конвенцией не должны содержаться по фейковым обвинениям в местах несвободы на неподконтрольной территории Украины или РФ", – заявил Лубинец.

Он отметил, что насильственные исчезновения, незаконные аресты гражданских, депортация в Россию или на оккупированные ею территории, пытки и бесчеловечное обращение во время российского вторжения – это военные преступления и преступления против человечности для национальных и международных механизмов правосудия.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Крым, Симферополь, Херсон, похищение, плен, волонтер, российская агрессия, война России против Украины
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