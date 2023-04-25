Россия признала, что держит в плену испанского волонтера из Херсона, его пытают – Лубинец

Испанец, более восьми лет проживавший в Украине, исчез 19 марта 2022 года во временно оккупированном Херсоне после участия в акции "За единство Украины". В октябре 2022 года правозащитникам стало известно, что его держат в СИЗО Симферополя в оккупированном Крыму, однако официальное подтверждение появилось только сейчас от военной прокуратуры Черноморского флота РФ. Там заявляют о его якобы причастности к действиям, "направленным на нанесение ущерба безопасности России".

По словам бывшего сокамерника испанского волонтера, 75-летний Калатаюд подвергается в СИЗО пыткам со стороны российских силовиков: у него синяки от ударов по ногам, он потерял часть зубов и подвергся жестокому обращению со стороны тюремной охраны. Его тело покрыто шрамами, говорится в сообщении.

Лубинец отмечает, что к нему до сих пор не пускают ни испанского консула, которому даже не сообщили о задержании гражданина Испании, ни адвоката, имеющего на это ордер.

"Обращаю внимание мирового сообщества на вопиющие нарушения Российской Федерацией норм международного гуманитарного права. Требую немедленного освобождения гражданского лица, подданного Королевства Испании Марьяно Гарсиа Калатаюда, а также всех гражданских лиц – граждан Украины, которые в соответствии с Женевской конвенцией не должны содержаться по фейковым обвинениям в местах несвободы на неподконтрольной территории Украины или РФ", – заявил Лубинец.

Он отметил, что насильственные исчезновения, незаконные аресты гражданских, депортация в Россию или на оккупированные ею территории, пытки и бесчеловечное обращение во время российского вторжения – это военные преступления и преступления против человечности для национальных и международных механизмов правосудия.