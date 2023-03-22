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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия разворачивает одну из самых мощных информационных кампаний на Западе – Данилов

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Данилов рассказал, как Кремль пытается убедить Запад, что нужно заморозить войну в Украине
Данилов рассказал, как Кремль пытается убедить Запад, что нужно заморозить войну в Украине
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Россия развернула одну из самых мощных информационных кампаний за время полнолмасштабного вторжения в Украину. Ее цель – убедить Запад, что Украина не сможет победить в войне с РФ. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в колонке для издания "Украинская правда", опубликованной 22 марта.

По словам Данилова, Кремль продвигает тезисы о проблемах украинской армии, конфликтах в высшем военно-политическом руководстве, истощении ресурсов и невозможности дальнейших наступательных действий. Россия подталкивает к выводу, что единственный выход – это замораживание войны и переговоры, считает Данилов.

"В результате мы должны, по замыслу Кремля, получить подрыв военной помощи, принуждение Украины к переговорам с [президентом России Владимиром] Путиным. Для этого по всей Европе активизируются российские "консервы" и агенты влияния, чистка которых в ЕС, к сожалению, только началась. Привлекаются коррумпированные бизнес-лобби, заинтересованные в российском сырье и рынках", – заявил он.

Также, по его словам, чтобы отвлечь внимание партнеров Украины и спровоцировать панические настроения, Россия провоцирует беспорядки в других чувствительных для Запада точках. В качестве примера Данилов привел Молдову.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Москва лжет, а Украина победит в любом формате войны – коротком, длинном или сверхдлинном. По его словам, ресурсы РФ, в том числе мобилизационные, ограничены. Украину устроит только проигрыш России и последующая ее дефрагментация, которая будет гарантией безопасности Украины и мира, написал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, российская агрессия, война России против Украины, Алексей Данилов
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