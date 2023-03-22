Россия разворачивает одну из самых мощных информационных кампаний на Западе – Данилов

По словам Данилова, Кремль продвигает тезисы о проблемах украинской армии, конфликтах в высшем военно-политическом руководстве, истощении ресурсов и невозможности дальнейших наступательных действий. Россия подталкивает к выводу, что единственный выход – это замораживание войны и переговоры, считает Данилов.
"В результате мы должны, по замыслу Кремля, получить подрыв военной помощи, принуждение Украины к переговорам с [президентом России Владимиром] Путиным. Для этого по всей Европе активизируются российские "консервы" и агенты влияния, чистка которых в ЕС, к сожалению, только началась. Привлекаются коррумпированные бизнес-лобби, заинтересованные в российском сырье и рынках", – заявил он.
Также, по его словам, чтобы отвлечь внимание партнеров Украины и спровоцировать панические настроения, Россия провоцирует беспорядки в других чувствительных для Запада точках. В качестве примера Данилов привел Молдову.
Секретарь СНБО подчеркнул, что Москва лжет, а Украина победит в любом формате войны – коротком, длинном или сверхдлинном. По его словам, ресурсы РФ, в том числе мобилизационные, ограничены. Украину устроит только проигрыш России и последующая ее дефрагментация, которая будет гарантией безопасности Украины и мира, написал он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.