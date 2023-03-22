Россия разворачивает одну из самых мощных информационных кампаний на Западе – Данилов

Данилов рассказал, как Кремль пытается убедить Запад, что нужно заморозить войну в Украине Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

По словам Данилова, Кремль продвигает тезисы о проблемах украинской армии, конфликтах в высшем военно-политическом руководстве, истощении ресурсов и невозможности дальнейших наступательных действий. Россия подталкивает к выводу, что единственный выход – это замораживание войны и переговоры, считает Данилов.

"В результате мы должны, по замыслу Кремля, получить подрыв военной помощи, принуждение Украины к переговорам с [президентом России Владимиром] Путиным. Для этого по всей Европе активизируются российские "консервы" и агенты влияния, чистка которых в ЕС, к сожалению, только началась. Привлекаются коррумпированные бизнес-лобби, заинтересованные в российском сырье и рынках", – заявил он.

Также, по его словам, чтобы отвлечь внимание партнеров Украины и спровоцировать панические настроения, Россия провоцирует беспорядки в других чувствительных для Запада точках. В качестве примера Данилов привел Молдову.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Москва лжет, а Украина победит в любом формате войны – коротком, длинном или сверхдлинном. По его словам, ресурсы РФ, в том числе мобилизационные, ограничены. Украину устроит только проигрыш России и последующая ее дефрагментация, которая будет гарантией безопасности Украины и мира, написал он.