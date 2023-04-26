ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне пытаются максимально уничтожить городскую застройку в Бахмуте – Череватый

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ВСУ рассказали о ситуации на бахмутском направлении
В ВСУ рассказали о ситуации на бахмутском направлении
Фото: EPA

На бахмутском направлении россияне продолжают атаковать позиции сил обороны, они 324 раза за сутки нанесли удары артиллерией. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

Россияне также нанесли два авиаудара, произошло 17 боевых столкновений. Украинские защитники уничтожили 120 оккупантов, 146 были ранены. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, беспилотник и два полевых склада боеприпасов, рассказал он.

Череватый отметил, что количество боестолкновений не особо большое – в самые горячие дни их могло быть до 50, так что об интенсификации речь не идет.

В Бахмуте россияне максимально уничтожают городскую застройку, чтобы украинские военные не могли ее использовать как укрепления. Они авиацией и артиллерией разрушают здания и только тогда шаг за шагом продвигаются, сказал он.

Череватый рассказал, что, несмотря на усилия оккупантов, пути поставок всего необходимого для обороны в Бахмут для украинских военных успешно работают.

"У них уже настолько есть желание завладеть Бахмутом, что для них любой пусть приемлем. Они собирают последние лучшие свои силы, чтобы взять этот город. Но мы видим их намерения, препятствуем многим их действиям. Таким экстенсивным путем, системными атаками и постоянным огнем им удается достигать небольших тактических успехов, которые никак не говорят о какой-либо стратегической удаче", – сказал он.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Маляр отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

14 апреля минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом подразделения ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.

Удержание Бахмута имеет важное значение для украинской обороны, подчеркнул в конце апреля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Сергей Череватый
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
Галина ГРИШИНА
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
Галина ГРИШИНА
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
Принцесса Уэльская, известная любовью к туфлям-лодочкам, появилась на публике в остроносых замшевых балетках за $190
Принцесса Уэльская, известная любовью к туфлям-лодочкам, появилась на публике в остроносых замшевых балетках за $190
Галина ГРИШИНА
Пономарев показал всех своих детей на одном фото
Пономарев показал всех своих детей на одном фото
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины
Галина ГРИШИНА
Каменских снялась в спортивном костюме в полный рост
Каменских снялась в спортивном костюме в полный рост
Сочные чебуреки. Рецепт от эксперта
Сочные чебуреки. Рецепт от эксперта
Добавьте это в воду – и нут приготовится намного быстрее. Проверенный кулинарный лайфхак от эксперта
Добавьте это в воду – и нут приготовится намного быстрее. Проверенный кулинарный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Как выглядит на ногтях разной длины базовый маникюр со светлым лаком. Фото
Как выглядит на ногтях разной длины базовый маникюр со светлым лаком. Фото
33-летний Рэдклифф и его 38-летняя избранница впервые стали родителями – СМИ
33-летний Рэдклифф и его 38-летняя избранница впервые стали родителями – СМИ
Галина ГРИШИНА
Данилко о программе "Евровидении 2023": Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы
Данилко о программе "Евровидении 2023": Я не понимаю, почему есть alyona alyona, а нет Русланы
Чизкейк по этому рецепту получится "божественно вкусным". Как приготовить дома "нежный десерт с шелковистой текстурой"
Чизкейк по этому рецепту получится "божественно вкусным". Как приготовить дома "нежный десерт с шелковистой текстурой"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (124303)
2
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (119185)
3
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (62562)
4
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (56080)
5
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (53114)
6
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (49787)
7
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (48719)
8
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (44803)
 
 
 
 