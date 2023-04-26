Россияне пытаются максимально уничтожить городскую застройку в Бахмуте – Череватый

Россияне также нанесли два авиаудара, произошло 17 боевых столкновений. Украинские защитники уничтожили 120 оккупантов, 146 были ранены. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, беспилотник и два полевых склада боеприпасов, рассказал он.

Череватый отметил, что количество боестолкновений не особо большое – в самые горячие дни их могло быть до 50, так что об интенсификации речь не идет.

В Бахмуте россияне максимально уничтожают городскую застройку, чтобы украинские военные не могли ее использовать как укрепления. Они авиацией и артиллерией разрушают здания и только тогда шаг за шагом продвигаются, сказал он.

Череватый рассказал, что, несмотря на усилия оккупантов, пути поставок всего необходимого для обороны в Бахмут для украинских военных успешно работают.

"У них уже настолько есть желание завладеть Бахмутом, что для них любой пусть приемлем. Они собирают последние лучшие свои силы, чтобы взять этот город. Но мы видим их намерения, препятствуем многим их действиям. Таким экстенсивным путем, системными атаками и постоянным огнем им удается достигать небольших тактических успехов, которые никак не говорят о какой-либо стратегической удаче", – сказал он.