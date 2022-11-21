Россияне регистрируют своих нотариусов на оккупированных территориях, чтобы грабить украинцев – Центр национального сопротивления

Округа сформировали "согласно законодательству России", и уже начат процесс регистрации "нотариусов". Таким образом, россияне пытаются легализовать оформление и переоформление имущества, а фактически – мародерство и грабеж, заявляют в ЦНС.
Там отмечают, что ни один из документов, которые "заверяют" псевдонотариусы, не является правомерным. Поэтому эти операции по переформированию имущества не будут признаны в мире и Украине и не будут служить подтверждением права собственности на имущество.
Центр национального сопротивления призывает жителей оккупированных территорий не сотрудничать с российскими властями и по возможности покинуть регион до момента его освобождения.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.