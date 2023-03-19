Россияне утром обстреляли Сумскую область, поврежден жилой дом – ОВА

В ОВА сообщили о 10 прилетах по городу Середина-Буда Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram (архив)

"Середино-Будская община: утром был минометный обстрел – 10 прилетов по городу Середина-Буда. В результате обстрела поврежден один частный дом", – говорится в сообщении.

Также противник обстрелял Новослободскую общину. Там зафиксировано семь прилетов из минометов и 41 прилет из ствольной артиллерии.

О пострадавших в результате обстрелов в ОВА не сообщали.