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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне утром обстреляли Сумскую область, поврежден жилой дом – ОВА

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В ОВА сообщили о 10 прилетах по городу Середина-Буда
В ОВА сообщили о 10 прилетах по городу Середина-Буда
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram (архив)

Российские оккупанты утром 19 марта обстреляли территорию Сумской области. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

"Середино-Будская община: утром был минометный обстрел – 10 прилетов по городу Середина-Буда. В результате обстрела поврежден один частный дом", – говорится в сообщении.

Также противник обстрелял Новослободскую общину. Там зафиксировано семь прилетов из минометов и 41 прилет из ствольной артиллерии.

О пострадавших в результате обстрелов в ОВА не сообщали.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

17 февраля британское издание The Times со ссылкой на слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова писало, что в РФ неподалеку от границы с Сумской областью якобы сосредоточено 10 тыс. российских военных. По его словам, это самая большая концентрация, которая там когда-либо наблюдалась. Сообщалось также, что российские военные будто бы развернули в месте своей дислокации и полевой госпиталь.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, российская армия расширяет военные базы недалеко от границы с Украиной – в Курской и Воронежской областях. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ.

В Сумской ОВА опровергли заявления СМИ о 10 тыс. оккупантов на границе с областью.

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