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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне в истерике стреляют тем, что осталось". Хлань сообщил об уничтожении большого количества РСЗО оккупантов в Новой Каховке

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Хлань: Оккупанты бьют по Николаеву из С-300 в агонии и от бессилия
Хлань: Оккупанты бьют по Николаеву из С-300 в агонии и от бессилия
Фото: ЕРА

После того как украинские военные нанесли ряд ударов по объектам российских оккупантов в Новой Каховке Херсонской области, захватчики потеряли большое количество своих РСЗО. Об этом 20 июля в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Россияне после попаданий по их складам в истерике стреляют тем, что осталось. Многие российские системы залпового огня были уничтожены в Новой Каховке. Когда детонировали в том числе и "Смерчи", – заявил депутат.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины продолжают поражать объекты противника на оккупированных территориях.

"Поэтому, например, Николаев они обстреливают из С-300, которые на самом деле являются противовоздушными ракетами. Бьют в агонии и от бессилия. От злости, что ВСУ последовательно уничтожают тылы в Херсонской области", – отметил Хлань.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0gJJXBdibhB3dziBoq7rao94Go66eY8a35ku8CKP21RRkspf5zbtedkRFRDrs1M6l

Контекст:

Летом ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, 14 июня был уничтожен склад в оккупированной Новой Каховке. 8 июля ВСУ опять ударили по складу боеприпасов РФ в Новой Каховке. Вечером 11 июля в городе взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ

14 июля ВСУ обстреляли посадочную площадку в Новой Каховке.

18 июля Хлань сообщал об ударе по складу боеприпасов оккупантов в поселке Райское Новокаховской общины.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Вооруженные силы Украины, РСЗО, ВСУ, война России против Украины, Сергей Хлань
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