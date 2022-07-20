"Россияне в истерике стреляют тем, что осталось". Хлань сообщил об уничтожении большого количества РСЗО оккупантов в Новой Каховке

Хлань: Оккупанты бьют по Николаеву из С-300 в агонии и от бессилия Фото: ЕРА

"Россияне после попаданий по их складам в истерике стреляют тем, что осталось. Многие российские системы залпового огня были уничтожены в Новой Каховке. Когда детонировали в том числе и "Смерчи", – заявил депутат.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины продолжают поражать объекты противника на оккупированных территориях.

"Поэтому, например, Николаев они обстреливают из С-300, которые на самом деле являются противовоздушными ракетами. Бьют в агонии и от бессилия. От злости, что ВСУ последовательно уничтожают тылы в Херсонской области", – отметил Хлань.