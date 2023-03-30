Россияне за сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область, погиб человек

По его данным, россияне выпустили по региону 216 снарядов из авиации, "Градов" и артиллерии".
В результате вражеских обстрелов погиб гражданский, еще один получил ранения.
Прокудин также опубликовал видео последствий атаки россиян на село Львово Бериславского района. В пресс-службе администрации уточнили, что этот удар нанесен сегодня утром.
"Вот такая воронка осталась после авиаудара армии России. Изуродовано около десятка частных подворий. Прицельный удар управляемыми авиабомбами направлен сугубо на мирных жителей села", – подчеркнул глава ОВА.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.