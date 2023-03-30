Россияне за сутки 45 раз обстреляли Херсонскую область, погиб человек

Россияне выпустили по Херсонской области 216 снарядов из разных видов оружия за сутки Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram (архив)

По его данным, россияне выпустили по региону 216 снарядов из авиации, "Градов" и артиллерии".

В результате вражеских обстрелов погиб гражданский, еще один получил ранения.

Прокудин также опубликовал видео последствий атаки россиян на село Львово Бериславского района. В пресс-службе администрации уточнили, что этот удар нанесен сегодня утром.

"Вот такая воронка осталась после авиаудара армии России. Изуродовано около десятка частных подворий. Прицельный удар управляемыми авиабомбами направлен сугубо на мирных жителей села", – подчеркнул глава ОВА.