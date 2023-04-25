Россияне за сутки нанесли по Украине шесть ракетных и 62 авиаудара – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 62 авиационных удара, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сказано из сообщении.

Кроме того, Генштаб зафиксировал десятки российских обстрелов из артиллерии по приграничным и прифронтовым населенным пунктам.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупреждают военные.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.