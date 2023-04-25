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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки нанесли по Украине шесть ракетных и 62 авиаудара – Генштаб ВСУ

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Оккупанты не прекращают обстрелы Украины из разных видов вооружения
Оккупанты не прекращают обстрелы Украины из разных видов вооружения
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Российская Федерация продолжает широкомасштабную вооруженную агрессию против Украины. Сводку за прошедшие сутки опубликовала пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 62 авиационных удара, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сказано из сообщении.

Кроме того, Генштаб зафиксировал десятки российских обстрелов из артиллерии по приграничным и прифронтовым населенным пунктам. 

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупреждают военные. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KhbVBT2DBisGrWb8gMdBmWyeDPMLA5EsJ4UpyUrwFye6zMtNvLahTEh4YF3n46fKl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Теги: Генштаб ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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