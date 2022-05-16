Российские оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области, есть погибший – ГСЧС

"В результате вражеских обстрелов произошло четыре пожара в поселке Печенеги Чугуевского района Харьковской области. [...] По предварительным данным, от осколочных ран погиб мужчина 1960 года рождения и еще один мужчина 1995 года рождения получил ранение", – сказано в сообщении.
В ГСЧС рассказали, что горели две хозяйственные постройки и летняя кухня на территории разных домовладений, а также кустарники на площади 400 м². Все пожары удалось потушить.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском (тоже Харьковская область) направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в регионе.
15 мая Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором показано, как бойцы харьковской теробороны вышли на границу с Россией.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.