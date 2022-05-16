Российские оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области, есть погибший – ГСЧС

"В результате вражеских обстрелов произошло четыре пожара в поселке Печенеги Чугуевского района Харьковской области. [...] По предварительным данным, от осколочных ран погиб мужчина 1960 года рождения и еще один мужчина 1995 года рождения получил ранение", – сказано в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что горели две хозяйственные постройки и летняя кухня на территории разных домовладений, а также кустарники на площади 400 м². Все пожары удалось потушить.

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