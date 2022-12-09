Российские оккупанты ударили по Запорожской области ракетами С-300 – ОВА

Глава ОВА подчеркнул, что противник продолжает обстрелы Гуляйпольской и Преображенской общин Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"Враг продолжает ночные атаки на мирные земли нашей области. В результате попадания ракет С-300 в одной из общин Запорожского района разрушено дорожное полотно между двумя селами", – написал Старух.

Глава ОВА подчеркнул, что сейчас российские захватчики продолжают обстрелы Гуляйпольской и Преображенской общин.

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