Российские оккупанты ударили по Запорожской области ракетами С-300 – ОВА

"Враг продолжает ночные атаки на мирные земли нашей области. В результате попадания ракет С-300 в одной из общин Запорожского района разрушено дорожное полотно между двумя селами", – написал Старух.
Глава ОВА подчеркнул, что сейчас российские захватчики продолжают обстрелы Гуляйпольской и Преображенской общин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.