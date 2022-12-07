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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по селу в Запорожской области ракетой для важных наземных целей, есть раненые – полиция

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Ракета разрушила жилые и хозяйственные здания, отметили в полиции
Ракета разрушила жилые и хозяйственные здания, отметили в полиции
Фото: zp.npu.gov.ua

Российские оккупанты нанесли удар по селу Новотаврическое Запорожской области ракетой Х-59. Об этом проинформировала 7 декабря полиция региона.

"По селу Новотаврическое военные РФ выпустили Х-59. Эта крылатая ракета предназначена для поражения наземных важных целей. Для россиян такой "целью" стали дома местных жителей. [...] В результате обстрела ранения получили 15-летняя девочка и ее отчим", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что был разрушен жилой дом и хозяйственные постройки, был пожар. Также получили повреждения дома на той же улице.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Всего в Запорожской области за последние сутки, по данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в результате российских обстрелов один человек погиб и шесть получили ранения.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: пожар, война, полиция, Запорожская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракета, ранение, крылатая ракета, российские оккупанты
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