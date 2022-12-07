Оккупанты ударили по селу в Запорожской области ракетой для важных наземных целей, есть раненые – полиция

"По селу Новотаврическое военные РФ выпустили Х-59. Эта крылатая ракета предназначена для поражения наземных важных целей. Для россиян такой "целью" стали дома местных жителей. [...] В результате обстрела ранения получили 15-летняя девочка и ее отчим", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что был разрушен жилой дом и хозяйственные постройки, был пожар. Также получили повреждения дома на той же улице.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Всего в Запорожской области за последние сутки, по данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в результате российских обстрелов один человек погиб и шесть получили ранения.