Российские войска из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, есть разрушения – ОВА

Лысак сообщил, что люди не пострадали, но есть разрушения Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Сегодня вечером российская армия ударила по Мировской общине Никопольского района. Туда прилетело с десяток снарядов из тяжелой артиллерии", – написал он.

Лысак сообщил, что люди не пострадали, но есть разрушения.

"Повреждены два частных дома, несколько хозяйственных построек и авто. Оборвана линия электропередач. Спасатели еще обследуют территорию, избитую снарядами агрессора. Уточняют последствия атаки", – проинформировал глава ОВА.