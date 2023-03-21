Российские войска из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, есть разрушения – ОВА

"Сегодня вечером российская армия ударила по Мировской общине Никопольского района. Туда прилетело с десяток снарядов из тяжелой артиллерии", – написал он.
Лысак сообщил, что люди не пострадали, но есть разрушения.
"Повреждены два частных дома, несколько хозяйственных построек и авто. Оборвана линия электропередач. Спасатели еще обследуют территорию, избитую снарядами агрессора. Уточняют последствия атаки", – проинформировал глава ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.