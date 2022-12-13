Российский дипломат заявил представителям Турции об "агрессивном поведении" украинских военных

Российский чиновник заявил, что стороны подробно обсудили ситуацию в Украине и "новых регионах Российской Федерации", имея в виду оккупированные территории Украины.
Он сказал, что сделал акцент на "абсолютно агрессивном поведении со стороны ВСУ" и мнимые атаки на "мирное население Донбасса" и "другие российские территории".
Представитель РФ заявил, что с этих территорий якобы поступает "фейковая" информация. Он считает, что западные СМИ искажают то, что происходит на самом деле.
"Мы готовы к обсуждению на основе тех целей, которые были заявлены в ходе "специальной военной операции", – сказал Вершинин.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля войска РФ под давлением и после успешных действий ВСУ покинули Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба ВСУ, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.
Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, писало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".