Российский дипломат заявил представителям Турции об "агрессивном поведении" украинских военных

Российский чиновник заявил, что стороны подробно обсудили ситуацию в Украине и "новых регионах Российской Федерации", имея в виду оккупированные территории Украины.

Он сказал, что сделал акцент на "абсолютно агрессивном поведении со стороны ВСУ" и мнимые атаки на "мирное население Донбасса" и "другие российские территории".

Представитель РФ заявил, что с этих территорий якобы поступает "фейковая" информация. Он считает, что западные СМИ искажают то, что происходит на самом деле.

"Мы готовы к обсуждению на основе тех целей, которые были заявлены в ходе "специальной военной операции", – сказал Вершинин.