Российский генерал в отставке признал, что ВСУ "заметно профессиональнее", чем российская армия

В Украине, по данным Генштаба ВСУ, погибло почти 80 тыс. оккупантов Фото: ЕРА

По словам Ивашова, "внезапно выяснилось", что в противостоянии российских и украинских войск в войне в Украине "явно заметно профессиональное превосходство командования ВСУ над руководством российской группировкой, лучше подготовленным выглядит и офицерский состав ВСУ".

Российский генерал в отставке напомнил о пословице "кадры решают все" и отметил, что профессионализм военных РФ не соответствует поставленным перед ними задачам.

Он написал, что после развала Советского Союза и "активной распродажи" вооружения "к 2014 году ВС Украины оказались небоеготовы", вследствие чего был захвачен Крым и началась вооруженная агрессия на Донбассе.

"Только после этих событий в Киеве начались осмысление сложившейся ситуации и попытки строительства вооруженных сил как организованной военной системы. [...] Структуры Альянса немедленно включились в работу, сотни натовских специалистов прибыли в Украину, предъявили жесткие требования о переходе на стандарты Альянса в организационной структуре, вооружениях и технике, боевой и оперативной подготовке войск и штабов, профессионализме офицерского состава", – отметил Ивашов.

Он признал, что "за семь лет украинская армия стала качественно другой, хотя и не без недостатков: резко сократилась коррупция, войска перешли на бригадную организационную основу, повысилась роль генерального штаба".

Рассуждая о российской армии, Ивашов назвал последние ее 10 лет периодом "развала и исправления ошибок". Российский генерал отметил, что в период президентства Дмитрия Медведева (2008–2012) армия РФ пыталась провести реформы в связи с вероятным вступлением в НАТО, однако после назначения в 2012 году министром обороны России Сергея Шойгу началась "ликвидация последствий реформаторской деятельности".

"Но далеко не все. И вот это "не все" сегодня отчетливо проявляется на поле боя", – подчеркнул генерал.

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