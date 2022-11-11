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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский генерал в отставке признал, что ВСУ "заметно профессиональнее", чем российская армия

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В Украине, по данным Генштаба ВСУ, погибло почти 80 тыс. оккупантов
В Украине, по данным Генштаба ВСУ, погибло почти 80 тыс. оккупантов
Фото: ЕРА

Вооруженные силы Украины за последние восемь лет повысили свою профессиональную подготовку, и теперь она лучше, чем у российской армии. К такому выводу пришел российский генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, его колонка опубликована 8 ноября на портале "Свободная пресса".

По словам Ивашова, "внезапно выяснилось", что в противостоянии российских и украинских войск в войне в Украине "явно заметно профессиональное превосходство командования ВСУ над руководством российской группировкой, лучше подготовленным выглядит и офицерский состав ВСУ".

Российский генерал в отставке напомнил о пословице "кадры решают все" и отметил, что профессионализм военных РФ не соответствует поставленным перед ними задачам.

Он написал, что после развала Советского Союза и "активной распродажи" вооружения "к 2014 году ВС Украины оказались небоеготовы", вследствие чего был захвачен Крым и началась вооруженная агрессия на Донбассе.

"Только после этих событий в Киеве начались осмысление сложившейся ситуации и попытки строительства вооруженных сил как организованной военной системы. [...] Структуры Альянса немедленно включились в работу, сотни натовских специалистов прибыли в Украину, предъявили жесткие требования о переходе на стандарты Альянса в организационной структуре, вооружениях и технике, боевой и оперативной подготовке войск и штабов, профессионализме офицерского состава", – отметил Ивашов.

Он признал, что "за семь лет украинская армия стала качественно другой, хотя и не без недостатков: резко сократилась коррупция, войска перешли на бригадную организационную основу, повысилась роль генерального штаба".

Рассуждая о российской армии, Ивашов назвал последние ее 10 лет периодом "развала и исправления ошибок". Российский генерал отметил, что в период президентства Дмитрия Медведева (2008–2012) армия РФ пыталась провести реформы в связи с вероятным вступлением в НАТО, однако после назначения в 2012 году министром обороны России Сергея Шойгу началась "ликвидация последствий реформаторской деятельности".

"Но далеко не все. И вот это "не все" сегодня отчетливо проявляется на поле боя", – подчеркнул генерал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Волонтерский проект InformNapalm подсчитал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину военно-политическое командование РФ отстранило от исполнения своих обязанностей за провалы 12 генералов.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 8 ноября в Украине уже погибло около 79 400 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, НАТО, армия, война, военные, Вооруженные силы Украины, армия РФ, ВСУ, война России против Украины
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