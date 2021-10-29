СБУ квалифицировала обстрел Трехизбенки как террористический акт

Фото: 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Сєвєродонецьк / Facebook

Следственная группа СБУ задокументировала обстоятельства обстрела Фото: 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Сєвєродонецьк / Facebook

Обстрел населенного пункта из запрещенных Минскими договоренностями крупнокалиберных пушек, который российские оккупанты совершили вечером 27 октября, квалифицирован как террористический акт.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия), следственная группа СБУ задокументировала обстоятельства обстрела, допросила свидетелей и очевидцев, а также отработала показания потерпевших.

"С начала 2021 года в Луганской области по фактам обстрелов территории Украины, совершенных российско-террористическими войсками, СБУ открыла уже более 70 уголовных производств, в рамках которых тщательно документируются преступления агрессора", – добавили в СБУ.

Вечером 27 октября боевики на Донбассе обстреляли село Трехизбенка. В результате повреждены пять жилых домов, одно гаражное помещение, а также линия электропередач.

В Офисе генпрокурора накануне сообщали, что открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).