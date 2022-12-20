СБУ показала пленного россиянина, который утверждает, что пять раз пытался сбежать, чтобы не воевать. Видео

Пленный утверждает, что его каждый раз находили и возвращали в часть Скриншот: Служба безпеки України / YouTube

"Он и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать. Впрочем, когда поняли, что российское командование их просто так не отпустит – пытались сбежать со своих подразделений. [...] В конце концов, он попал в плен к украинским силам обороны и остался жив", – говорится в сообщении.

СБУ опубликовало видео с пленным россиянином.

"Ничему не обучали. [...] Сколько раз меня пытались отправить на "перед", так я, осознавая, что там вряд ли все хорошо, – я убегал. Пять раз меня находили и возвращали обратно", – сказал тот.

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