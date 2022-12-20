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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ показала пленного россиянина, который утверждает, что пять раз пытался сбежать, чтобы не воевать. Видео

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Пленный утверждает, что его каждый раз находили и возвращали в часть
Пленный утверждает, что его каждый раз находили и возвращали в часть
Скриншот: Служба безпеки України / YouTube

Один из военнослужащих российской армии выжил в войне России против Украины, потому что попал в плен к Вооруженным силам Украины. Об этом 20 декабря проинформировала Служба безопасности Украины.

"Он и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать. Впрочем, когда поняли, что российское командование их просто так не отпустит – пытались сбежать со своих подразделений. [...] В конце концов, он попал в плен к украинским силам обороны и остался жив", – говорится в сообщении.

СБУ опубликовало видео с пленным россиянином.

"Ничему не обучали. [...] Сколько раз меня пытались отправить на "перед", так я, осознавая, что там вряд ли все хорошо, – я убегал. Пять раз меня находили и возвращали обратно", – сказал тот.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 20 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 99 230 человек личного состава.

видео

Видео: Служба безпеки України / YouTube
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, война, плен, пленные, война России против Украины, военнослужащий, Служба безопасности Украины, россияне
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