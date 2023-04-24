СБУ сообщила главе парламента Чечни о подозрении в подготовке военных подразделений для войны в Украине

Отмечается, что он входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова и выполняет его указания по ведению агрессивной войны против нашего государства. По данным следствия, Даудов с мая прошлого года занимается формированием новых штурмовых подразделений оккупационных группировок России, которые дислоцируются на территории Северного Кавказа.
При его непосредственном участии был создан 78-й моторизованный полк специального назначения "Север-Ахмат", а также батальоны "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат".
По данным следствия, мобилизованные проходят военную подготовку в университете спецназа, расположенном в городе Гудермес Чеченской Республики, после чего боевиков перебрасывают во временно захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Также установлено, что Даудов в течение июля – ноября прошлого года неоднократно лично приезжал во временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Там он встречался с руководителями новых отрядов кадыровцев и призывал к ведению активных боевых действий против сил обороны Украины, говорится в сообщении.
Кроме того, Даудов регулярно распространял в своем Telegram-канале сообщения, где репостил выступления Кадырова с оправданием вооруженной агрессии России против Украины.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Даудову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
Сейчас фигурант находится на территории России, отмечает СБУ.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.