СБУ сообщила главе парламента Чечни о подозрении в подготовке военных подразделений для войны в Украине

Отмечается, что он входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова и выполняет его указания по ведению агрессивной войны против нашего государства. По данным следствия, Даудов с мая прошлого года занимается формированием новых штурмовых подразделений оккупационных группировок России, которые дислоцируются на территории Северного Кавказа.

При его непосредственном участии был создан 78-й моторизованный полк специального назначения "Север-Ахмат", а также батальоны "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат".

По данным следствия, мобилизованные проходят военную подготовку в университете спецназа, расположенном в городе Гудермес Чеченской Республики, после чего боевиков перебрасывают во временно захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Также установлено, что Даудов в течение июля – ноября прошлого года неоднократно лично приезжал во временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Там он встречался с руководителями новых отрядов кадыровцев и призывал к ведению активных боевых действий против сил обороны Украины, говорится в сообщении.

Кроме того, Даудов регулярно распространял в своем Telegram-канале сообщения, где репостил выступления Кадырова с оправданием вооруженной агрессии России против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Даудову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (осуществление пособничества в ведении агрессивной войны);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (осуществление пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, совершенное представителем власти и по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 436-2 (распространение должностным лицом материалов, содержащих оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Сейчас фигурант находится на территории России, отмечает СБУ.