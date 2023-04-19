Шольц надеется, что Швейцария пересмотрит свой отказ от реэкспорта оружия в Украину

Шольц напомнил, что Украина нуждается в поддержке оружием и боеприпасами Фото: EPA

"Мы знаем, что Украина нуждается в поддержке оружием и боеприпасами, поэтому было несколько запросов со стороны Германии. Мы признали решения, принятые сегодня, и внимательно следим за оживленными дебатами в Швейцарии с надеждой на изменения", – заявил он.

В то же время Берсе заявил, что Швейцария сохранит нейтралитет и не разрешит реэкспорт оружия в Украину.