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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц надеется, что Швейцария пересмотрит свой отказ от реэкспорта оружия в Украину

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Шольц напомнил, что Украина нуждается в поддержке оружием и боеприпасами
Шольц напомнил, что Украина нуждается в поддержке оружием и боеприпасами
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется на позитивное решение Швейцарии по поводу реэкспорта оружия швейцарского производства третьими государствами для Украины. Об этом он заявил 18 апреля на пресс-конференции с президентом Швейцарии Аленом Берсе, сообщила "Німецька хвиля".

"Мы знаем, что Украина нуждается в поддержке оружием и боеприпасами, поэтому было несколько запросов со стороны Германии. Мы признали решения, принятые сегодня, и внимательно следим за оживленными дебатами в Швейцарии с надеждой на изменения", – заявил он.

В то же время Берсе заявил, что Швейцария сохранит нейтралитет и не разрешит реэкспорт оружия в Украину.

Контекст:

Законодательство Швейцарии о нейтралитете запрещает ей продавать вооружение воюющим странам. В марте и нижняяи верхняя палаты парламента Швейцарии также запретили реэкспорт швейцарского оружия в Украину из других стран.

При том 28 февраля 2022 года Швейцария присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента России Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил Иньяцио Кассис, который занимал тогда пост президента страны.

Также Швейцария заблокировала российские активы почти на $8 млрд и решила выделить Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, оружие, Швейцария, военная помощь, война России против Украины, Олаф Шольц, Ален Берсе
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