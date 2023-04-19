Шольц надеется, что Швейцария пересмотрит свой отказ от реэкспорта оружия в Украину

"Мы знаем, что Украина нуждается в поддержке оружием и боеприпасами, поэтому было несколько запросов со стороны Германии. Мы признали решения, принятые сегодня, и внимательно следим за оживленными дебатами в Швейцарии с надеждой на изменения", – заявил он.
В то же время Берсе заявил, что Швейцария сохранит нейтралитет и не разрешит реэкспорт оружия в Украину.
Законодательство Швейцарии о нейтралитете запрещает ей продавать вооружение воюющим странам. В марте и нижняя, и верхняя палаты парламента Швейцарии также запретили реэкспорт швейцарского оружия в Украину из других стран.
При том 28 февраля 2022 года Швейцария присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента России Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил Иньяцио Кассис, который занимал тогда пост президента страны.
Также Швейцария заблокировала российские активы почти на $8 млрд и решила выделить Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры.