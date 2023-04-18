Швейцария не намерена отменять запрет на реэкспорт оружия в Украину – президент

Берсет сказал, что швейцарское правительство решительно осуждает войну России против Украины и считает ее "серьезным нарушением международного права", однако оно не может оказывать военную поддержку ни одной из сторон согласно принципу нейтралитета и швейцарским законам.
"Нельзя просить нас нарушать собственные законы. Никто не может просить нас об этом", – сказал Берсет, но признал, что в стране продолжаются дебаты по этому вопросу.
На пресс-конференции президент призвал международное сообщество объединить усилия в интересах населения Украины. По его словам, Швейцария предоставляет гуманитарную помощь Украине и приняла многих беженцев.
"Это означает, что каждая страна должна действовать там, где у нее есть сильные стороны", – добавил Берсет.
Законодательство Швейцарии о нейтралитете запрещает ей продавать вооружение воюющим странам. В марте и нижняя, и верхняя палаты парламента Швейцарии также запретили реэкспорт швейцарского оружия в Украину из других стран.
При том 28 февраля 2022 года Швейцария присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента России Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил Иньяцио Кассис, который занимал тогда пост президента страны.
Также Швейцария заблокировала российские активы почти на $8 млрд и решила выделить Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры.