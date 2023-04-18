Швейцария не намерена отменять запрет на реэкспорт оружия в Украину – президент

Берсет сказал, что швейцарское правительство решительно осуждает войну России против Украины и считает ее "серьезным нарушением международного права", однако оно не может оказывать военную поддержку ни одной из сторон согласно принципу нейтралитета и швейцарским законам.

"Нельзя просить нас нарушать собственные законы. Никто не может просить нас об этом", – сказал Берсет, но признал, что в стране продолжаются дебаты по этому вопросу.

На пресс-конференции президент призвал международное сообщество объединить усилия в интересах населения Украины. По его словам, Швейцария предоставляет гуманитарную помощь Украине и приняла многих беженцев.

"Это означает, что каждая страна должна действовать там, где у нее есть сильные стороны", – добавил Берсет.