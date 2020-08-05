Штаб ООС сообщил о трех обстрелах со стороны боевиков

В штабе ООС заявили, что, "понимая коварные намерения" боевиков, украинские военные не открывали ответный огонь в течение 4 августа.

В течение 4 августа боевики трижды обстреляли позиции сил операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом говорится в сводке штаба ООС за 4 августа.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ осуществили три провокационных одиночных выстрела в сторону украинских позиций. В частности, ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. Позже вблизи Майорского враг попытался спровоцировать наших воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику враг применил и у Луганского", – сказано в сообщении.

Украинские военные, "понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага", ответный огонь не открывали.

С начала суток 5 августа, добавили в штабе ООС, боевики дважды выстрелили из подствольного гранатомета в сторону украинских позиций возле села Шумы Донецкой области.

Никто из украинских военных не пострадал.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

4 августа в штабе ООС сообщили, что девятые сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых в рядах Объединенных сил нет.