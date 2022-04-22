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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Швец: Я не верил, что вторжение России в Украину будет. Не думал, что Путин возьмет и выстрелит себе в висок

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Швец: Для меня было ясно, куда попадет Россия, если начнется полномасштабная агрессия
Швец: Для меня было ясно, куда попадет Россия, если начнется полномасштабная агрессия
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Живущий в США бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что не верил в намерения российских властей организовать полномасштабное вторжение в Украину.

"Я был практически уверен, что [вторжение] не состоится. Я объясню почему. Потому что как человек рациональный и здравомыслящий, обученный, а потом на практике тренировавший это – анализ, скажем так, разведывательной информации, – исходящий из того, что в России, несмотря на все проблемы с ее нынешним руководством... Помните, мы говорили о главном руководителе? Это Окурок, Бледная Моль – такую репутацию он имел в Комитете госбезопасности (по информации Швеца, Бледная Моль, а также Окурок и Ботокс – это прозвища Путина. – "ГОРДОН"). Ну, я говорю о Путине, естественно. То есть, понимая все эти проблемы, я все-таки исходил из того, что рациональное зерно-то у него должно остаться. Или, по крайней мере, у его ближайшего окружения. Но оказалось, что..." – сказал Швец.

Он считает, что переоценил рациональность Путина.

"Для меня было ясно, куда попадет Россия, если начнется полномасштабная агрессия. Я думал, что еще локальная агрессия может произойти на территории ОРДЛО, допустим, или какая-нибудь заваруха с юга, но я считал, что на полномасштабную агрессию российское руководство... Я говорил об этом в своих интервью и видео: что Путин может пойти на это только в одном случае – если он сойдет с ума. Для меня было совершенно ясно, что это выстрел в голову России. И Путину в том числе. Ну я понимаю, есть такие вещи: загадочная русская душа, русская рулетка... Но я не думал, что человек, сидящий на этой табуретке 20 лет и имеющий какой-то опыт, возьмет и выстрелит себе в висок. Я исключал это и поэтому не верил. Скажем кратко: я переоценил рациональность Путина. Я надеялся, что он еще рациональный человек. А оказалось, нет. Он совсем не рациональный. И сейчас среди аналитиков разведки, политологов в Соединенных Штатах Америки – это общепринятое мнение, что человек сошел с ума", – подчеркнул Швец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Путин называет это "спецоперацией". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Юрий Швец, война России против Украины
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