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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Слідство.Інфо" представило фильм о двух девушках из Херсона, которым удалось бежать после похищения оккупантами

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Фильм рассказывает о двух украинках, обманом вывезенных россиянами из Херсона
Фильм рассказывает о двух украинках, обманом вывезенных россиянами из Херсона
Скриншот: Слідство.Інфо | Розслідування, репортажі, викриття / YouTube

29 марта состоялся премьерный показ фильма-расследования журналистов "Слідства.Інфо" под названием "Побег от россиян". Он рассказывает о двух украинских девушках, которых российские власти обманом вывезли сначала во временно оккупированный Крым, а затем – в оккупированный Геническ.

18-летней Анастасии и 17-летней Маше учительница предложила якобы недолгую поездку в лагерь в Крыму на две недели. Однако в итоге девушки пробыли на оккупированных территориях почти год.

Фильм-расследование позволяет зрителям увидеть, в каких условиях оккупанты удерживают похищенных украинских детей: общежитие без отопления, отсутствие полноценной пищи и возможности выйти в магазин, а также душ – всего несколько раз в неделю.

Более того, как отмечают авторы, россияне стирали детям украинскую идентичность. Детей заставляли писать на русском, также уговаривали делать российские паспорта. Тех, кто не повиновался, – били, вызывали на них оккупационную военную комендатуру, которая запугивала детей, также их бросали в специальную яму для издевательств.

Выехать девушкам помогли журналисты "Слідства.Інфо", которые контактировали с ними во время их пребывания на оккупированных территориях. Девушки уезжали под легендой якобы посещения свадьбы брата одной из них, журналистка, забиравшая их, по легенде была их тетей.

ВИДЕО
Видео: Слідство.Інфо | Розслідування, репортажі, викриття / YouTube
Контекст:

По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детейНакануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, фильм, следствие, побег, Геническ, журналисты, война России против Украины, девушка, россияне
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