"Слідство.Інфо" представило фильм о двух девушках из Херсона, которым удалось бежать после похищения оккупантами

18-летней Анастасии и 17-летней Маше учительница предложила якобы недолгую поездку в лагерь в Крыму на две недели. Однако в итоге девушки пробыли на оккупированных территориях почти год.
Фильм-расследование позволяет зрителям увидеть, в каких условиях оккупанты удерживают похищенных украинских детей: общежитие без отопления, отсутствие полноценной пищи и возможности выйти в магазин, а также душ – всего несколько раз в неделю.
Более того, как отмечают авторы, россияне стирали детям украинскую идентичность. Детей заставляли писать на русском, также уговаривали делать российские паспорта. Тех, кто не повиновался, – били, вызывали на них оккупационную военную комендатуру, которая запугивала детей, также их бросали в специальную яму для издевательств.
Выехать девушкам помогли журналисты "Слідства.Інфо", которые контактировали с ними во время их пребывания на оккупированных территориях. Девушки уезжали под легендой якобы посещения свадьбы брата одной из них, журналистка, забиравшая их, по легенде была их тетей.
По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.
17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.