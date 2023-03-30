"Слідство.Інфо" представило фильм о двух девушках из Херсона, которым удалось бежать после похищения оккупантами

18-летней Анастасии и 17-летней Маше учительница предложила якобы недолгую поездку в лагерь в Крыму на две недели. Однако в итоге девушки пробыли на оккупированных территориях почти год.

Фильм-расследование позволяет зрителям увидеть, в каких условиях оккупанты удерживают похищенных украинских детей: общежитие без отопления, отсутствие полноценной пищи и возможности выйти в магазин, а также душ – всего несколько раз в неделю.

Более того, как отмечают авторы, россияне стирали детям украинскую идентичность. Детей заставляли писать на русском, также уговаривали делать российские паспорта. Тех, кто не повиновался, – били, вызывали на них оккупационную военную комендатуру, которая запугивала детей, также их бросали в специальную яму для издевательств.

Выехать девушкам помогли журналисты "Слідства.Інфо", которые контактировали с ними во время их пребывания на оккупированных территориях. Девушки уезжали под легендой якобы посещения свадьбы брата одной из них, журналистка, забиравшая их, по легенде была их тетей.

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Видео: Слідство.Інфо | Розслідування, репортажі, викриття / YouTube