Смешко предложил два дипломатических шага для снятия напряжения на границе с Россией

Безопасная Европа невозможна без демократической Украины с ее лучшими стратегическими партнерами – Польшей и Литвой, считает политик Фото: Політична партія "Сила і Честь" / Facebook

Первым дипломатическим шагом для снятия напряжения на границе с Россией должна стать, по мнению Смешко, доработка Будепештского меморандума отдельным соглашением.

"Такое соглашение расшифровало бы на будущее пошаговые элементы обеспечения неприкосновенности наших границ в связи с тем, что Украина сделала беспрецедентный шаг по уничтожению третьего ядерного арсенала в мире. К этому могло бы присоединиться НАТО – как коллективный новый член-подписант – с учетом разрушения системы нераспространения ядерного оружия в мире и потери части территорий Украины из-за того, что предыдущая трактовка договора не обеспечила его автоматическую реализацию", – сказал Смешко.

По мнению политика, наиболее перспективным направлением для Украины является сейчас реализация проекта "Триморья".

"Второе – это усиление двусторонних отношений Украины со странами Евросоюза и НАТО. Пример – семь стран НАТО и ЕС, которые уже подписали двусторонние заявления о европейской перспективе Украины, а также реализация в перспективе конфедерации в рамках "Триморья", что могло бы в значительной степени повлиять на динамику развития Европейского союза и НАТО", – отметил он.

Безопасная Европа невозможна без демократической Украины с ее лучшими стратегическими партнерами – Польшей и Литвой, сказал Смешко.