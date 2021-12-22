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Смешко предложил два дипломатических шага для снятия напряжения на границе с Россией

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Безопасная Европа невозможна без демократической Украины с ее лучшими стратегическими партнерами Польшей и Литвой, считает политик
Безопасная Европа невозможна без демократической Украины с ее лучшими стратегическими партнерами – Польшей и Литвой, считает политик
Фото: Політична партія "Сила і Честь" / Facebook

Экс-глава Службы безопасности Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко предложил два дипломатических шага для деэскалации на украинско-российской границе. Видео его выступления во время дебатов в Сенате Польши по теме "Россия - Украина - НАТО" было опубликовано на YouTube-канале 22 декабря.

Первым дипломатическим шагом для снятия напряжения на границе с Россией должна стать, по мнению Смешко, доработка Будепештского меморандума отдельным соглашением.

"Такое соглашение расшифровало бы на будущее пошаговые элементы обеспечения неприкосновенности наших границ в связи с тем, что Украина сделала беспрецедентный шаг по уничтожению третьего ядерного арсенала в мире. К этому могло бы присоединиться НАТО – как коллективный новый член-подписант – с учетом разрушения системы нераспространения ядерного оружия в мире и потери части территорий Украины из-за того, что предыдущая трактовка договора не обеспечила его автоматическую реализацию", – сказал Смешко.

По мнению политика, наиболее перспективным направлением для Украины является сейчас реализация проекта "Триморья". 

"Второе – это усиление двусторонних отношений Украины со странами Евросоюза и НАТО. Пример – семь стран НАТО и ЕС, которые уже подписали двусторонние заявления о европейской перспективе Украины, а также реализация в перспективе конфедерации в рамках "Триморья", что могло бы в значительной степени повлиять на динамику развития Европейского союза и НАТО", – отметил он.

Безопасная Европа невозможна без демократической Украины с ее лучшими стратегическими партнерами – Польшей и Литвой, сказал Смешко. 

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника". Участники "Люблинского треугольника" намерены координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей "Люблинского треугольника".

По итогам третьего заседания министров иностранных дел "Люблинского треугольника" в Вильнюсе 6-го и 7 июля 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал этот формат сотрудничества альтернативой "русскому миру".

2 декабря  президенты Украины, Польши и Литвы Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа провели переговоры в формате видеоконференции. По их результатам президенты одобрили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество усилить санкции против РФ в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины, а Кремль – к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границы Украины и с ее временно оккупированных территорий.

20 декабря Зеленский, Дуда и Науседа сделали совместное заявление о четкой приверженности дальнейшему расширению сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и другие, в том числе в рамках формата "Люблинского треугольника". "Литовская Республика и Республика Польша подтверждают полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО", – говорится в заявлении.

Теги: НАТО, Игорь Смешко, граница, меморандум, неприкосновенность, Будапештский меморандум, политика, Европа, безопасность, Евросоюз, Сила и честь, соглашение, границы, ЕС
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