"Собрана исчерпывающая доказательная база". В СБУ подтвердили, что объявили подозрение телеведущей Панченко

"СБУ сообщила о подозрении бывшей ведущей телеканалов Медведчука, поддержавшей оккупацию Мариуполя [Донецкой области]. Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что "после начала полномасштабного вторжения бывшая телеведущая поддержала российских захватчиков и впоследствии выехала во временно оккупированный Донецк", где "продолжила распространять вражескую пропаганду в виде манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора".

"Для "разгона" деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине. Прежде всего, в своих провокационных "проектах" она поддерживает захват части восточных регионов нашего государства. Кроме того, фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя", – объяснили в ведомстве.

Спецслужба подчеркнула, что Панченко объявили подозрение по ч. 3 ст. 436-2 (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием СМИ, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса Украины.