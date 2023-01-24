"Собрана исчерпывающая доказательная база". В СБУ подтвердили, что объявили подозрение телеведущей Панченко

"СБУ сообщила о подозрении бывшей ведущей телеканалов Медведчука, поддержавшей оккупацию Мариуполя [Донецкой области]. Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины", – говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что "после начала полномасштабного вторжения бывшая телеведущая поддержала российских захватчиков и впоследствии выехала во временно оккупированный Донецк", где "продолжила распространять вражескую пропаганду в виде манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора".
"Для "разгона" деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине. Прежде всего, в своих провокационных "проектах" она поддерживает захват части восточных регионов нашего государства. Кроме того, фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя", – объяснили в ведомстве.
Спецслужба подчеркнула, что Панченко объявили подозрение по ч. 3 ст. 436-2 (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием СМИ, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса Украины.
4 января стало известно, что СБУ начала досудебное расследование в отношении Панченко. В службе говорили, что пророссийские сюжеты этой журналистки манипулируют сознанием зрителей в интересах России.
Панченко ранее работала в Украине на телеканалах холдинга, который связывали с пророссийским политиком, кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком, в частности на NewsOne и "Першому незалежному". Сейчас она ведет Telegram-канал и публикует пропагандистские материалы в других социальных сетях.
В декабре 2022 года Панченко сообщила в Telegram, что приехала на Донбасс. В других постах она писала о посещении временно оккупированных российскими войсками Донецка и Мариуполя. Позже она опубликовала в YouTube видео о поездке на оккупированную территорию. Источники издания "Детектор медиа" в правоохранительных органах сообщили, что Панченко не могла оказаться на оккупированной территории законно, поскольку в августе она покинула Украину и больше не возвращалась.
Панченко внесена в базу сайта "Миротворец" за распространение нарративов кремлевской пропаганды и пособничество оккупантам.