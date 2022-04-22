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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Социолог Паниотто: Есть люди, которые, даже попав под обстрел России, будут поддерживать агрессора и говорить, что Украина сама виновата

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Паниотто: Думаю, часть пророссийского электората изменит свое мнение
Паниотто: Думаю, часть пророссийского электората изменит свое мнение
Фото: Владимир Паниотто / Facebook

В Украине есть люди, которые, даже попав под обстрел со стороны российских оккупантов, будут продолжать поддерживать страну-агрессора. Об этом в интервью "ВВС Україна", опубликованном 21 апреля, заявил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Я думаю, что часть [пророссийского] электората изменит свое мнение. Я просто лично знаю таких людей, которые уже изменили свое мнение. Но, к сожалению, в нынешнем мире это касается не только ситуации во время нашей войны, факты не всегда людей убеждают. То есть их обстреливает Россия, они видят, что здесь гибнут люди, но говорят: главное, чтобы был мир, а после войны мы там разберемся, кто в кого стрелял. Так было всегда, что люди, имеющие определенные убеждения, выбирают СМИ, которые поддерживают их точку зрения. Это было показано еще в исследованиях, проводимых социологами после Второй мировой войны. Они были поражены успехом гитлеровской пропаганды и тщательно изучали СМИ", – сказал Паниотто.

Он подчеркнул, что люди доверяют тому, что им нравится, и это приводит к "цементированию" их взглядов.

"А сейчас этот процесс намного быстрее, потому что они в соцсетях получают поддержку этой информации, и сами алгоритмы соцсетей работают так, что они подбрасывают людям то, что они лайкнули… Ничего людей не сможет убедить, и они будут находить оправдание России, говорить, что Украина сама виновата, будут поддерживать нападение агрессора, несмотря ни на какие страдания. Часть таких людей останется и политические партии будут их подбирать, делать какие-то проекты, которые, возможно, не будут прямо поддерживать Россию, но будут оппозиционны к власти. И будут говорить, что "противостояние привело к большому количеству жертв", что власти "должны были начать искать мир" и так далее", – отметил социолог.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора РФ.

20 марта президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.

Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Владимир Паниотто
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