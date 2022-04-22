Социолог Паниотто: Есть люди, которые, даже попав под обстрел России, будут поддерживать агрессора и говорить, что Украина сама виновата

"Я думаю, что часть [пророссийского] электората изменит свое мнение. Я просто лично знаю таких людей, которые уже изменили свое мнение. Но, к сожалению, в нынешнем мире это касается не только ситуации во время нашей войны, факты не всегда людей убеждают. То есть их обстреливает Россия, они видят, что здесь гибнут люди, но говорят: главное, чтобы был мир, а после войны мы там разберемся, кто в кого стрелял. Так было всегда, что люди, имеющие определенные убеждения, выбирают СМИ, которые поддерживают их точку зрения. Это было показано еще в исследованиях, проводимых социологами после Второй мировой войны. Они были поражены успехом гитлеровской пропаганды и тщательно изучали СМИ", – сказал Паниотто.

Он подчеркнул, что люди доверяют тому, что им нравится, и это приводит к "цементированию" их взглядов.

"А сейчас этот процесс намного быстрее, потому что они в соцсетях получают поддержку этой информации, и сами алгоритмы соцсетей работают так, что они подбрасывают людям то, что они лайкнули… Ничего людей не сможет убедить, и они будут находить оправдание России, говорить, что Украина сама виновата, будут поддерживать нападение агрессора, несмотря ни на какие страдания. Часть таких людей останется и политические партии будут их подбирать, делать какие-то проекты, которые, возможно, не будут прямо поддерживать Россию, но будут оппозиционны к власти. И будут говорить, что "противостояние привело к большому количеству жертв", что власти "должны были начать искать мир" и так далее", – отметил социолог.

Война России против Украины. Главное (обновляется)