"Сообщники – тоже преступники". В Минреинтеграции Украины назвали страны, причастные к псевдореферендумам

"Оккупационная российская власть в эти дни предпринимают незаурядные попытки любой ценой провести на временно оккупированных территориях свои псевдореферендумы. И настаивает, что они будут прозрачными и легитимными. Для этого даже позвала иностранных наблюдателей", – говорится в сообщении.
В Минреинтеграции подчеркнули, что "всем заинтересованным ведомствам, включая правоохранительные органы", известны их имена.
"Это представители самой России, а также Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР. По сути, они участвуют в коллективном преступлении против суверенного независимого государства Украины", - объяснили украинском ведомстве.
В Министерстве заявили, что "сообщники преступления – тоже преступники, и они будут наказаны".
"Кроме поименного списка всех участников этого преступления, в распоряжении украинских органов власти есть также точные адреса всех псевдоучастниц, количество прикрепленных к ним псевдоизбирателей, детальные маршруты, по которым оккупанты собираются курсировать для сбора голосов, даже номера их машин и данные водителей", – рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что "референдумы на временно оккупированных территориях абсолютно незаконны как по законам Украины, так и по международно-правовым документам".
Минреинтеграции призвало правоохранительные органы расследовать "легитимность въезда, пребывания и осуществления какой-либо деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях".
"Обращаемся к иностранцам. Все, кто отважится потворствовать преступникам, сами становятся преступниками. Уйти от ответственности не удастся", – подчеркнули в украинском ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".