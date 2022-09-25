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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сообщники – тоже преступники". В Минреинтеграции Украины назвали страны, причастные к псевдореферендумам

В Минреинтеграции Украины предупредили иностранцев, которых используют для проведения "референдумов"
В Минреинтеграции Украины предупредили иностранцев, которых используют для проведения "референдумов"
Фото: ЕРА

К проведению на оккупированных территориях Украины "референдумов" о присоединении к России, кроме россиян, причастны граждане еще восьми стран. Об этом 24 сентября заявило в Fаcebook Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Оккупационная российская власть в эти дни предпринимают незаурядные попытки любой ценой провести на временно оккупированных территориях свои псевдореферендумы. И настаивает, что они будут прозрачными и легитимными. Для этого даже позвала иностранных наблюдателей", – говорится в сообщении.

В Минреинтеграции подчеркнули, что "всем заинтересованным ведомствам, включая правоохранительные органы", известны их имена.

"Это представители самой России, а также Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР. По сути, они участвуют в коллективном преступлении против суверенного независимого государства Украины", - объяснили украинском ведомстве.

В Министерстве заявили, что "сообщники преступления – тоже преступники, и они будут наказаны".

"Кроме поименного списка всех участников этого преступления, в распоряжении украинских органов власти есть также точные адреса всех псевдоучастниц, количество прикрепленных к ним псевдоизбирателей, детальные маршруты, по которым оккупанты собираются курсировать для сбора голосов, даже номера их машин и данные водителей", – рассказали в ведомстве.

Там напомнили, что "референдумы на временно оккупированных территориях абсолютно незаконны как по законам Украины, так и по международно-правовым документам".

Минреинтеграции призвало правоохранительные органы расследовать "легитимность въезда, пребывания и осуществления какой-либо деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях".

"Обращаемся к иностранцам. Все, кто отважится потворствовать преступникам, сами становятся преступниками. Уйти от ответственности не удастся", – подчеркнули в украинском ведомстве.

https://www.facebook.com/MReintegration/posts/pfbid0b4JaMfL43qqzFKzEhBZ3sUitwvGnF84kiuTzcRjBJhLrD2x9sAZTgGKiS1nvqc9vl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, референдум, война, Бразилия, Уругвай, Венесуэла, оккупация, ЮАР, правоохранители, преступление, иностранцы, война России против Украины, Того, преступник, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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