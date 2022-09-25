"Сообщники – тоже преступники". В Минреинтеграции Украины назвали страны, причастные к псевдореферендумам

В Минреинтеграции Украины предупредили иностранцев, которых используют для проведения "референдумов" Фото: ЕРА

"Оккупационная российская власть в эти дни предпринимают незаурядные попытки любой ценой провести на временно оккупированных территориях свои псевдореферендумы. И настаивает, что они будут прозрачными и легитимными. Для этого даже позвала иностранных наблюдателей", – говорится в сообщении.

В Минреинтеграции подчеркнули, что "всем заинтересованным ведомствам, включая правоохранительные органы", известны их имена.

"Это представители самой России, а также Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР. По сути, они участвуют в коллективном преступлении против суверенного независимого государства Украины", - объяснили украинском ведомстве.

В Министерстве заявили, что "сообщники преступления – тоже преступники, и они будут наказаны".

"Кроме поименного списка всех участников этого преступления, в распоряжении украинских органов власти есть также точные адреса всех псевдоучастниц, количество прикрепленных к ним псевдоизбирателей, детальные маршруты, по которым оккупанты собираются курсировать для сбора голосов, даже номера их машин и данные водителей", – рассказали в ведомстве.

Там напомнили, что "референдумы на временно оккупированных территориях абсолютно незаконны как по законам Украины, так и по международно-правовым документам".

Минреинтеграции призвало правоохранительные органы расследовать "легитимность въезда, пребывания и осуществления какой-либо деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях".

"Обращаемся к иностранцам. Все, кто отважится потворствовать преступникам, сами становятся преступниками. Уйти от ответственности не удастся", – подчеркнули в украинском ведомстве.

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