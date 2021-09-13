Стало известно имя второго украинского военного, который погиб на Донбассе 11 сентября

"Война забирает лучших. 11 сентября во время выполнения боевого задания погиб наш земляк, разведчик глубинной разведки 74-го отдельного разведбатальона Денис Герман", – указали в центре.
Герман родился 29 сентября в 1989 году в Запорожье. Он учился в общеобразовательной школе № 91, закончил "Классический частный лицей", получил высшее образование по специальности правоведение.
29 сентября ему должно было исполниться 32 года.
"Прощание с героем состоится 14 сентября в 10.30 на Аллее Защитников (парк Металлургов)", – сказано в сообщении.
Известно, что 11 сентября на Донбассе из-за обстрелов оккупантов погибло двое украинских военных, в частности Герман и Алексей Куленко, который служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне. Девять бойцов ВСУ в тот день получили ранения, еще один – боевую травму.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.
10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.