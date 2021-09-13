Стало известно имя второго украинского военного, который погиб на Донбассе 11 сентября

Герману 29 сентября должно было исполниться 32 года Фото: Запорізький обласний ТЦК та СП / Facebook

"Война забирает лучших. 11 сентября во время выполнения боевого задания погиб наш земляк, разведчик глубинной разведки 74-го отдельного разведбатальона Денис Герман", – указали в центре.

Герман родился 29 сентября в 1989 году в Запорожье. Он учился в общеобразовательной школе № 91, закончил "Классический частный лицей", получил высшее образование по специальности правоведение.

29 сентября ему должно было исполниться 32 года.

"Прощание с героем состоится 14 сентября в 10.30 на Аллее Защитников (парк Металлургов)", – сказано в сообщении.

Известно, что 11 сентября на Донбассе из-за обстрелов оккупантов погибло двое украинских военных, в частности Герман и Алексей Куленко, который служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне. Девять бойцов ВСУ в тот день получили ранения, еще один – боевую травму.