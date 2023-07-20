Суд отказал экс-главе Верховного Суда в изменении меры пресечения

Адвокаты Князева пытались оспорить решение ВАКС от 11 июля, которым бывшему главе ВС продлено содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн.

"Решение Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", – говорится в сообщении.

В САП напомнили, что мера пресечения действует до 8 сентября.