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Суд отказал экс-главе Верховного Суда в изменении меры пресечения

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11 июля ВАКС продлил Князеву содержание под стражей
11 июля ВАКС продлил Князеву содержание под стражей
Фото: Всеволод Князєв / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины 20 июля отклонил апелляцию защиты бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева и не изменил ему меру пресечения. Об этом Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила в Telegram.

Адвокаты Князева пытались оспорить решение ВАКС от 11 июля, которым бывшему главе ВС продлено содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн.

"Решение Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", – говорится в сообщении.

В САП напомнили, что мера пресечения действует до 8 сентября. 

Контекст:

15 мая СМИ сообщили, что НАБУ задержало на взятке председателя Верховного Суда Всеволода Князева. В тот же день вечером НАБУ и САП проинформировали, что разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, но не уточнили, о каком судье идет речь.

Как сообщили в НАБУ, речь идет о взятке в $2,7 млн, из которых $1,8 млн предназначались именно для представителей Верховного Суда, еще $900 тыс. – для посредников. Производство открыли по ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Следствие считает, что в связке с Верховным Судом действовал "бэк-офис", который был посредником между руководством суда и лицами, которые пытались за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. По информации "Украинской правды", вместе с Князевым был задержан адвокат Олег Горецкий. Предполагается, что именно его адвокатская фирма была "бэк-офисом".

16 мая Князеву сообщили о подозрении. Перед этим пленум Верховного Суда выразил ему недоверие и прекратил полномочия как председателя суда.

Позже стало известно, что в рамках уголовного производства по подозрению Князева во взяточничестве НАБУ обыскивало двух действующих судей Верховного Суда и одного в отставке.

Князева и Горецкого арестовали 18 мая. В частности, Князева ВАКС отправил под арест с возможностью выйти под залог в 107 млн грн. 31 мая суд снизил для Князева размер залога до 75 млн грн.

Теги: арест, Верховный Суд, САП, ВАКС, Всеволод Князев
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