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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд приговорил жительницу Херсонской области к пяти годам тюрьмы за участие в организации псевдореферендума

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Женщину судили за коллаборационизм
Женщину судили за коллаборационизм
Фото: kherson.gp.gov.ua

В Херсонской области суд вынес приговор местной жительнице за то, что она активно участвовала в организации "референдума", который устроили оккупанты. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины 23 января.

Прокуроры в суде доказали, что жительница села Новоалександровка 23–27 сентября 2022 года принимала активное участие в работе избирательной комиссии, созданной оккупационными властями для проведения псевдореферендума о "выходе" из состава Украины и "присоединении" к РФ временно оккупированной территории Херсонской области.

Она ходила по домам местных жителей и раздавала им так называемые бюллетени для проведения незаконного голосования. После этого женщина передала использованные бюллетени председателю незаконно созданной избирательной комиссии для последующего подсчета голосов и фальсификации результатов, говорится в сообщении.

Женщину задержали после освобождения Вооруженными силами Украины территории Херсонской области. По публичному обвинению прокуроров Херсонской областной прокуратуры она признана виновной в коллаборационизме.

Ей назначено наказание – пять лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России.

Оккупанты также провели так называемый референдум на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада.

Теги: референдум, Херсонская область, приговор, война России против Украины, суд, Офис генпрокурора, российские оккупанты, коллаборационизм
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