Суд приговорил жительницу Херсонской области к пяти годам тюрьмы за участие в организации псевдореферендума

Прокуроры в суде доказали, что жительница села Новоалександровка 23–27 сентября 2022 года принимала активное участие в работе избирательной комиссии, созданной оккупационными властями для проведения псевдореферендума о "выходе" из состава Украины и "присоединении" к РФ временно оккупированной территории Херсонской области.

Она ходила по домам местных жителей и раздавала им так называемые бюллетени для проведения незаконного голосования. После этого женщина передала использованные бюллетени председателю незаконно созданной избирательной комиссии для последующего подсчета голосов и фальсификации результатов, говорится в сообщении.

Женщину задержали после освобождения Вооруженными силами Украины территории Херсонской области. По публичному обвинению прокуроров Херсонской областной прокуратуры она признана виновной в коллаборационизме.

Ей назначено наказание – пять лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет.