Суд приговорил жительницу Херсонской области к пяти годам тюрьмы за участие в организации псевдореферендума

Прокуроры в суде доказали, что жительница села Новоалександровка 23–27 сентября 2022 года принимала активное участие в работе избирательной комиссии, созданной оккупационными властями для проведения псевдореферендума о "выходе" из состава Украины и "присоединении" к РФ временно оккупированной территории Херсонской области.
Она ходила по домам местных жителей и раздавала им так называемые бюллетени для проведения незаконного голосования. После этого женщина передала использованные бюллетени председателю незаконно созданной избирательной комиссии для последующего подсчета голосов и фальсификации результатов, говорится в сообщении.
Женщину задержали после освобождения Вооруженными силами Украины территории Херсонской области. По публичному обвинению прокуроров Херсонской областной прокуратуры она признана виновной в коллаборационизме.
Ей назначено наказание – пять лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России.
Оккупанты также провели так называемый референдум на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.