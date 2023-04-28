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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Точно в цель". В минобороны РФ похвастались убийством мирных жителей Украины минувшей ночью. Ермак ответил

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На данный момент известно о 12 жертвах ночной атаки российских оккупантов
На данный момент известно о 12 жертвах ночной атаки российских оккупантов
Фото: ДСНС України / Telegram

В министерстве обороны страны-агрессора РФ похвастались убийством мирных жителей Украины минувшей ночью.

Утром 28 апреля в Telegram-канале российского ведомства опубликовали фото взлетающей ракеты с подписью "Точно в цель".

Пост минобороны РФ прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Минубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", – подчеркнул Ермак.

Контекст:

В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов слышали взрывы. 

По данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николая Олещука, ПВО Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника. "К сожалению, поражены не все воздушные цели", – написал Олещук.

В Умани в результате атаки погибли 10 человек, в том числе дети, пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы). По предварительным данным МВД, в многоэтажку попала ракета Х-101, всего повреждены ударом 10 многоэтажных домов. 

В Днепре ракетный удар оккупантов унес жизни двух человек, в том числе двухлетней девочки, еще три человека пострадали. В Украинке Киевской области двое раненых в результате падения обломков российских ракет.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, убийство, Умань, Днепр, террористы, ПВО, раненые, война России против Украины, минобороны РФ, ракеты, Украинка, Андрей Ермак
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