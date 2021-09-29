Украина готова создать серьезные проблемы для России – Кулеба

"Мы не сидим, ожидая с моря погоды. Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", – заявил он.

Кулеба также отметил, что украинские власти выступают за переговоры о прекращении войны на Донбассе во всех возможных форматах. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов говорить о деоккупации Крыма и Донбасса, а также завершить войну.