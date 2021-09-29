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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина готова создать серьезные проблемы для России – Кулеба

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Кулеба отметил, что Украина выступает за переговоры о прекращении войны на Донбассе в любых форматах
Кулеба отметил, что Украина выступает за переговоры о прекращении войны на Донбассе в любых форматах
Фото: ЕРА

Украина готова создать серьезные проблемы для России и вместе с международными партнерами хочет вынудить ее прекратить войну на Донбассе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии "РБК-Украина" 29 сентября.

"Мы не сидим, ожидая с моря погоды. Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", – заявил он.

Кулеба также отметил, что украинские власти выступают за переговоры о прекращении войны на Донбассе во всех возможных форматах. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов говорить о деоккупации Крыма и Донбасса, а также завершить войну.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших – более 3 тыс. гражданских лиц.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Теги: Россия, Крым, Донбасс, переговоры, агрессия, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, власть
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