Украина знает, к чему готовится Россия, и будет отвечать – Зеленский

"Конечно, главное внимание сегодня на переговорах мы уделили вопросам безопасности. Я проинформировал наших друзей о ситуации на передовой нашего государства, о приготовлениях России к новой эскалации на фронте. Мы знаем, к чему готовиться, мы знаем, к чему готовится государство-террорист, мы будем отвечать. Именно сейчас делаем максимум, чтобы любая новая эскалация приблизила финал государства-террориста", – сказал он по итогам встречи.

Зеленский отметил, что во время переговоров с Дудой и Науседой они подробно обсудили поставки оружия для Украины и "конкретные возможности ограничить потенциал российской агрессии".

"От имени всех украинцев благодарю всех поляков и всех литовцев за готовность быть с нами вместе до нашей победы. Мы обеспечим это вместе – как братья, как союзники, как равные среди других в свободном мире", – подчеркнул он.