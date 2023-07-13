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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинская команда" передала "Черным запорожцам" очередную партию дронов для контрнаступления

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Волонтеры отметили, что переданные дроны можно использовать и для разведки, и для уничтожения врага
Волонтеры отметили, что переданные дроны можно использовать и для разведки, и для уничтожения врага
Фото: Волонтерський штаб "Українська команда" / Facebook

"Украинская команда" передала еще одну партию дронов бойцам 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба. Во время контрнаступления защитникам нужно больше помощи, отмечают в "Украинской команде".

"Уже более 500 дней Украина отстаивает свою независимость и право оставаться свободным демократическим государством. На передовой и в тылу оказываем сопротивление попыткам агрессора загнать нас под путинскую диктатуру. Наши героические защитники идут в контрнаступление и все активнее гонят врага с нашей земли. И мы также должны увеличить помощь тем, кто выполняет самую тяжелую работу – на передовой", – говорится в сообщении "Украинской команды".

Волонтеры отметили, что эти дроны можно использовать и для разведки, и для уничтожения врага.

"По запросу 72-й бригады имени Черных запорожцев "Украинская команда" передает еще одну партию беспилотников нашим защитникам. Во время нашего контрнаступления это очень важное оружие, которое спасает жизни и помогает уничтожать врага. Эти дроны помогут нашим ребятам вести разведку и корректировать огонь. А благодаря системе сброса еще и точно доставят расплату оркам", – подчеркнули в волонтерском штабе.

https://www.facebook.com/uateam2022/videos/1493385924537467/

"Украинская команда" также передала 72-й ОМБр им. Черных запорожцев партию дронов, внедорожник Mitsubishi, дефицитную в Украине резину для внедорожников Hummer и другую помощь. После подрыва россиянами Каховской ГЭС "Украинская команда" передала херсонцам 20 тонн гуманитарной помощи. Всего за время войны она передала военным подразделениям и мирным украинцам, пострадавшим от войны, более 1000 тонн помощи на сумму свыше 200 млн грн.

Теги: военные, помощь, беспилотники, волонтеры, контрнаступление
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