Украинская разведка попросила крымчан срочно предоставить данные о местах дислокации оккупантов и адреса проживания коллаборантов

"Жителям Крыма! Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном. Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам "самые популярные" места для посещения, а именно:
Также в ведомстве попросили предоставить сведения о лицах, "сочувствующих оккупантам" и других сторонниках оккупационных властей.
"Вместе выгоним оккупантов с родной земли!" – подчеркнули в разведке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
30 августа президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, где бы они ни размещались.
"Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", – подчеркнул президент Украины.
31 августа глава государства от имени разведчиков поблагодарил жителей Крыма за предоставляемую Украине информацию.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После этого Россия начала вооруженный конфликт на Донбассе, в ходе которого пророссийские боевики и российские войска захватили часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.
В августе в Крыму произошло не менее 45 взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к этим происшествиям, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.