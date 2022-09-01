Украинская разведка попросила крымчан срочно предоставить данные о местах дислокации оккупантов и адреса проживания коллаборантов

"Жителям Крыма! Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном. Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам "самые популярные" места для посещения, а именно:

точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязка с координатами);

места проживания руководящего состава оккупационных войск (желательная геопривязка с координатами);

места расположения и маршруты передвижения военной техники;

точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должность и место работы)", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве попросили предоставить сведения о лицах, "сочувствующих оккупантам" и других сторонниках оккупационных властей.

"Вместе выгоним оккупантов с родной земли!" – подчеркнули в разведке.

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30 августа президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, где бы они ни размещались.

"Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", – подчеркнул президент Украины.

31 августа глава государства от имени разведчиков поблагодарил жителей Крыма за предоставляемую Украине информацию.