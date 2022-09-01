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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская разведка попросила крымчан срочно предоставить данные о местах дислокации оккупантов и адреса проживания коллаборантов

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Россия оккупировала Крым в 2014 году
Россия оккупировала Крым в 2014 году
Фото: ЕРА

Украинская разведка 1 сентября в Telegram попросила крымчан предоставить данные о местах дислокации оккупантов и адреса проживания коллаборантов.

"Жителям Крыма! Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном. Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам "самые популярные" места для посещения, а именно:

  • точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязка с координатами);
  • места проживания руководящего состава оккупационных войск (желательная геопривязка с координатами);
  • места расположения и маршруты передвижения военной техники;
  • точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должность и место работы)", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве попросили предоставить сведения о лицах, "сочувствующих оккупантам" и других сторонниках оккупационных властей.

"Вместе выгоним оккупантов с родной земли!" – подчеркнули в разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 августа президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, где бы они ни размещались.

"Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", – подчеркнул президент Украины.

31 августа глава государства от имени разведчиков поблагодарил жителей Крыма за предоставляемую Украине информацию.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После этого Россия начала вооруженный конфликт на Донбассе, в ходе которого пророссийские боевики и российские войска захватили часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.

В августе в Крыму произошло не менее 45 взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к этим происшествиям, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, разведка, ВСУ, война России против Украины, деоккупация
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