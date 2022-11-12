Украинские правоохранители обнаружили в освобожденной Снигиревке пыточную россиян

"Здание отдела полиции, к сожалению, разрушено до основания. По имеющейся информации, орки там занимались беззаконием и ужасными пытками", – написал он.
Пресс-служба полиции области проинформировала 12 ноября, что правоохранители во взаимодействии с силами обороны Украины возобновляют работу в Снигиревке и просят местных жителей сообщать о преступлениях россиян.
"Если вы пережили или стали свидетелями изнасилования, пыток, принудительной депортации, грабежа, получили телесные повреждения, потеряли жилье из-за разрушения или в результате бомбардировок и обстрелов оккупантами, потеряли близких родственников, или любые другие преступления, совершенные военными РФ, просьба сообщить по телефонам (0258) 2-71-56, 0636433887 или 102", – призывают в полиции.
5 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку. 5 октября Ким сообщил, что офицерский состав российских войск покинул Снигиревку.
10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Ким призвал жителей области не спешить возвращаться в деоккупированные населенные пункты. 11 ноября он сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.