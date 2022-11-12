Украинские правоохранители обнаружили в освобожденной Снигиревке пыточную россиян

"Здание отдела полиции, к сожалению, разрушено до основания. По имеющейся информации, орки там занимались беззаконием и ужасными пытками", – написал он.

Пресс-служба полиции области проинформировала 12 ноября, что правоохранители во взаимодействии с силами обороны Украины возобновляют работу в Снигиревке и просят местных жителей сообщать о преступлениях россиян.

"Если вы пережили или стали свидетелями изнасилования, пыток, принудительной депортации, грабежа, получили телесные повреждения, потеряли жилье из-за разрушения или в результате бомбардировок и обстрелов оккупантами, потеряли близких родственников, или любые другие преступления, совершенные военными РФ, просьба сообщить по телефонам (0258) 2-71-56, 0636433887 или 102", – призывают в полиции.