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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские правоохранители обнаружили в освобожденной Снигиревке пыточную россиян

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Оккупанты пытали людей в здании полиции, сообщил Шайхет
Оккупанты пытали людей в здании полиции, сообщил Шайхет
Фото: Сергей Шайхет / Facebook

Российские оккупационные войска, по предварительным данным полиции, организовали пыточную в здании отделения полиции в Снигиревке Николаевской области. Об этом глава управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет сообщил в Facebook 11 ноября.

"Здание отдела полиции, к сожалению, разрушено до основания. По имеющейся информации, орки там занимались беззаконием и ужасными пытками", – написал он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02C5K3exiLWatU2qMWYZss514tHkQ3jSBEAybCXxx9aWqZHo73Tu4peoVLD5XddBXgl&id=100005813858099

Пресс-служба полиции области проинформировала 12 ноября, что правоохранители во взаимодействии с силами обороны Украины возобновляют работу в Снигиревке и просят местных жителей сообщать о преступлениях россиян. 

"Если вы пережили или стали свидетелями изнасилования, пыток, принудительной депортации, грабежа, получили телесные повреждения, потеряли жилье из-за разрушения или в результате бомбардировок и обстрелов оккупантами, потеряли близких родственников, или любые другие преступления, совершенные военными РФ, просьба сообщить по телефонам (0258) 2-71-56, 0636433887 или 102", – призывают в полиции.

Контекст:

5 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку. 5 октября Ким сообщил, что офицерский состав российских войск покинул Снигиревку.

10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Ким призвал жителей области не спешить возвращаться в деоккупированные населенные пункты. 11 ноября он сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: полиция, пытки, Николаевская область, правоохранители, война России против Украины, деоккупация, Снигиревка
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