Украинские военные оценили криминогенную ситуацию в районе проведения ООС

"На протяжении прошедших суток подразделения полиции сводных отрядов проверили 3881 транспортное средство, 4300 человек, из них четыре человека – на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации, выявили 33 административных правонарушения и раскрыли 17 преступлений", – сообщили в штабе.

Через контрольные пункты въезда-выезда на временно оккупированную территорию Донбасса въехал 991 человек, а на подконтрольную Украине территорию прибыли 1182 человека, добавили военные.

В пресс-центре также рассказали, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1,5 гектара территории, передали на уничтожение 79 взрывоопасных предметов и полностью восстановили восемь поврежденных домов.