Украинские военные удержали важные логистические пути под Бахмутом – Нацгвардия

По его словам, на бахмутском направлении силы 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Михальчука нанесли сокрушительные потери штурмовым подразделениям российских оккупантов.

Вместе с тем оккупанты, имея численное преимущество и не считаясь с потерями, пытаются продвигаться по телам своих погибших, отметил Уршалович. По его словам, если россиянам это где-то удается, то преподносится как "существенный успех".

На авдеевском направлении в течение прошлой недели противник продолжал безуспешные наступательные действия. Подразделения специального назначения Нацгвардии наносили оккупантам потери в живой силе и технике в районах населенных пунктов Марьинка, Спартак, Пески, добавил полковник.