Украинские военные удержали важные логистические пути под Бахмутом – Нацгвардия

По его словам, на бахмутском направлении силы 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Михальчука нанесли сокрушительные потери штурмовым подразделениям российских оккупантов.
Вместе с тем оккупанты, имея численное преимущество и не считаясь с потерями, пытаются продвигаться по телам своих погибших, отметил Уршалович. По его словам, если россиянам это где-то удается, то преподносится как "существенный успех".
На авдеевском направлении в течение прошлой недели противник продолжал безуспешные наступательные действия. Подразделения специального назначения Нацгвардии наносили оккупантам потери в живой силе и технике в районах населенных пунктов Марьинка, Спартак, Пески, добавил полковник.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Маляр отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.
14 апреля минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.
Удержание Бахмута имеет важное значение для украинской обороны, подчеркнул в конце апреля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.