В 20 регионах России создали добровольческие батальоны для войны в Украине – СМИ

В некоторых регионах формируют одно подразделение, в других — по два-три и более. В одних случаях это мотострелковые, танковые или артиллерийские батальоны и роты, в других — подразделения поддержки.

По данным издания, набор добровольцев для отправки на войну идет в регионах уже несколько месяцев: вступать в отряды призывают местные власти и ветеранские организации, желающим отправиться воевать в Украину обещают солидные денежные выплаты и обеспечение всей необходимой экипировкой.

Добровольцам обещают платить от 130 тыс. руб. (около $2,2 тыс.) до 300 тыс. руб. ($5 тыс.).