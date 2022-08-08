В 20 регионах России создали добровольческие батальоны для войны в Украине – СМИ

В некоторых регионах формируют одно подразделение, в других — по два-три и более. В одних случаях это мотострелковые, танковые или артиллерийские батальоны и роты, в других — подразделения поддержки.
По данным издания, набор добровольцев для отправки на войну идет в регионах уже несколько месяцев: вступать в отряды призывают местные власти и ветеранские организации, желающим отправиться воевать в Украину обещают солидные денежные выплаты и обеспечение всей необходимой экипировкой.
Добровольцам обещают платить от 130 тыс. руб. (около $2,2 тыс.) до 300 тыс. руб. ($5 тыс.).
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Массированным артиллерийским, ракетным и авиационным обстрелам подверглись многие украинские города, включая областные центры и Киев.
Бывший генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.
17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галереей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины. В базе на 7 августа размещены верифицированные данные о 1004 оккупантах.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет начинать официальную мобилизацию.
По информации американского Института изучения войны на 2 августа, в четырех областях России формируют добровольческие батальоны для войны в Украине.