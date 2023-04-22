"Громкие звуки". В Крыму сообщают о взрывах. Оккупационные "власти" заявили о работе ПВО

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram заявил о работе противовоздушной обороны.

"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие", – написал он.

"Mash на волне" сообщает о работе ПВО над Азовским морем, в результате которой был сбит "вражеский объект".

"Жители ближайших районов слышали громкие звуки. Разрушений и пострадавших нет", – сказано в сообщении.

Ленинский район расположен на востоке полуострова, в районе Керчи. Российские и украинские военные пока не комментировали ситуацию.

В Крыму с лета 2022 года регулярно раздаются взрывы, после которых местные незаконные "власти" сообщают об атаках беспилотников и работе ПВО.