"Громкие звуки". В Крыму сообщают о взрывах. Оккупационные "власти" заявили о работе ПВО

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram заявил о работе противовоздушной обороны.
"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие", – написал он.
"Mash на волне" сообщает о работе ПВО над Азовским морем, в результате которой был сбит "вражеский объект".
"Жители ближайших районов слышали громкие звуки. Разрушений и пострадавших нет", – сказано в сообщении.
Ленинский район расположен на востоке полуострова, в районе Керчи. Российские и украинские военные пока не комментировали ситуацию.
В Крыму с лета 2022 года регулярно раздаются взрывы, после которых местные незаконные "власти" сообщают об атаках беспилотников и работе ПВО.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои на данный момент идут на Донбассе.
По прогнозам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, война может закончиться в 2023 году.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал он.