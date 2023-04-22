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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Громкие звуки". В Крыму сообщают о взрывах. Оккупационные "власти" заявили о работе ПВО

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В Крыму якобы сработала российская ПВО, заявили оккупационные "власти" полуострова
В Крыму якобы сработала российская ПВО, заявили оккупационные "власти" полуострова
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)

В Крыму утром 22 апреля раздались звуки взрывов в Ленинском районе, сообщают местные Telegram-каналы, в частности, об этом пишет Telegram-канал "Mash на волне".

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram заявил о работе противовоздушной обороны.

"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие", – написал он.

"Mash на волне" сообщает о работе ПВО над Азовским морем, в результате которой был сбит "вражеский объект".

"Жители ближайших районов слышали громкие звуки. Разрушений и пострадавших нет", – сказано в сообщении.

Ленинский район расположен на востоке полуострова, в районе Керчи. Российские и украинские военные пока не комментировали ситуацию.

В Крыму с лета 2022 года регулярно раздаются взрывы, после которых местные незаконные "власти" сообщают об атаках беспилотников и работе ПВО.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои на данный момент идут на Донбассе.

По прогнозам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, война может закончиться в 2023 году.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал он.

Теги: Россия, Крым, Украина, взрыв, Сергей Аксенов, оккупация, ПВО, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, российские оккупанты, деоккупация
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