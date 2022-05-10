В Мариуполе оккупанты собираются запустить ремонтную базу для танков и БТР, ищут специалистов – советник мэра

Андрющенко отметил, что россияне ищут специалистов по ремонту и собирают их в местном кафе.
"Оккупанты планируют запустить ремонтную базу для военной техники на металлургическом заводе Ильича. Призывают работников завода явиться в помещение "Никополь-провиданса" 12 мая для старта. Фактически оккупанты собираются сделать на заводе Ильича ремонтные цеха для танков и БТР", – говорится в сообщении.
По данным Андрющенко, желающих ремонтировать российскую технику в Мариуполе нет.
"Снова проблема – кадры. Для этого и собирают людей. Мариуполь оказался настолько недружественным для оккупантов городом, что даже технику ремонтировать некому в городе, где каждый второй мастер в этом", – подчеркнул он.
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Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". По словам президента, деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно, и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
По данным разведки на 8 мая, в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.