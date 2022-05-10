В Мариуполе оккупанты собираются запустить ремонтную базу для танков и БТР, ищут специалистов – советник мэра

По данным городских властей, желающих ремонтировать технику оккупантов в Мариуполе нет Фото: ЕРА

Андрющенко отметил, что россияне ищут специалистов по ремонту и собирают их в местном кафе.

"Оккупанты планируют запустить ремонтную базу для военной техники на металлургическом заводе Ильича. Призывают работников завода явиться в помещение "Никополь-провиданса" 12 мая для старта. Фактически оккупанты собираются сделать на заводе Ильича ремонтные цеха для танков и БТР", – говорится в сообщении.

По данным Андрющенко, желающих ремонтировать российскую технику в Мариуполе нет.

"Снова проблема – кадры. Для этого и собирают людей. Мариуполь оказался настолько недружественным для оккупантов городом, что даже технику ремонтировать некому в городе, где каждый второй мастер в этом", – подчеркнул он.

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