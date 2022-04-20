В Минобороны Украины не видят у РФ перспектив для повторного наступления с севера в ближайшее время

В Минобороны уверены, что захват Киева пока маловероятен, так как столица Украины надежно защищена Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Полностью отвергать такую возможность нельзя. Но в ближайшей перспективе мы этого не видим. Подчеркиваю, именно в ближайшей. Поскольку, опять же, для успешного наступления нужно создать ударную группировку. Сейчас на территории Беларуси некоторые батальонные тактические группы России остаются, они совершают определенные демонстративные действия, тем самым держа наши подразделения наготове. Противник в перспективе может вновь начать наступать из Беларуси. Но это будет зависеть от того, какого успеха они смогут достичь в Донецкой и Луганской областях", – отметил спикер.

По его словам, в Минобороны уверены, что захват Киева пока маловероятен, так как столица Украины надежно защищена.

"Киев – это, безусловно, лакомый кусок для российских оккупантов. Сейчас столица хорошо укреплена и готова к обороне. Причем уровень этой обороны не снижался, а, наоборот, постоянно совершенствуется. Если Россия когда-то и вернется к вопросу наступления на Киев, то для этого ей надо будет собрать огромное количество войск", – подчеркнул Мотузяник.

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