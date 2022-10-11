В НАТО обсудят увеличение поставок оружия в Украину – Столтенберг

"Я приветствую недавние заявления стран-союзниц о предоставлении более развитых систем противовоздушной обороны и других возможностей для Украины, поэтому я надеюсь на дальнейшие поставки. Наше послание очевидно – НАТО стоит рядом с Украиной и будет делать это так долго, сколько будет необходимо", – сказал он.

Он отметил, что Украина продолжает добиваться существенных результатов в отражении агрессии РФ. В свою очередь, Россия все чаще прибегает к разрушительным неизбирательным атакам против мирных жителей и критической инфраструктуры.

"Президент Путин терпит поражение в Украине. Его попытка аннексии, частичная мобилизация и безумная ядерная риторика являются наиболее существенной эскалацией с начала войны, и это свидетельствует о том, что эта война идет не по плану", – добавил генсек НАТО.