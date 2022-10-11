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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В НАТО обсудят увеличение поставок оружия в Украину – Столтенберг

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Столтенберг высказался об оружии для Украины
Столтенберг высказался об оружии для Украины
Фото: EPA

Страны Североатлантического альянса рассмотрят увеличение поставок в Украину средств противовоздушной обороны и другого военного оборудования для реализации ее права на самооборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 11 октября во время пресс-конференции, которую транслировал канал Espreso.TV накануне встречи министров обороны в Брюсселе.

"Я приветствую недавние заявления стран-союзниц о предоставлении более развитых систем противовоздушной обороны и других возможностей для Украины, поэтому я надеюсь на дальнейшие поставки. Наше послание очевидно – НАТО стоит рядом с Украиной и будет делать это так долго, сколько будет необходимо", – сказал он.

Он отметил, что Украина продолжает добиваться существенных результатов в отражении агрессии РФ. В свою очередь, Россия все чаще прибегает к разрушительным неизбирательным атакам против мирных жителей и критической инфраструктуры.

"Президент Путин терпит поражение в Украине. Его попытка аннексии, частичная мобилизация и безумная ядерная риторика являются наиболее существенной эскалацией с начала войны, и это свидетельствует о том, что эта война идет не по плану", – добавил генсек НАТО.

Контекст:

12 октября в Брюсселе соберется контактная группа по вопросам обороны Украины, известная как формат "Рамштайн".

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, при этом Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.

27 сентября Столтенберг призвал союзников продолжать как можно быстрее пополнять военные запасы, чтобы своевременно оказывать Украине необходимую поддержку. 

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, оружие, Йенс Столтенберг, военная помощь, война России против Украины
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