В Николаеве установят немецкие опреснители для решения проблем с питьевой водой – мэр

Горсовет подписал с представителем фирмы меморандум, согласно которому Boreal Light в партнерстве с одним из крупнейших европейских финансовых учреждений развития KfW DEG установит в Николаеве пять контейнерных опреснительных систем на солнечных панелях.

"Также компания проведет обучение в Берлине для трех сотрудников МКП "Николаевводоканал" по установке, использованию и обслуживанию опреснительных систем. С нашей стороны мы обеспечиваем территорию для установки систем, источник водоснабжения, резервуары для накопления очищенной воды, а также обязуемся обслуживать их", – сообщил Сенкевич.