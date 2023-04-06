В Николаеве установят немецкие опреснители для решения проблем с питьевой водой – мэр

Горсовет подписал с представителем фирмы меморандум, согласно которому Boreal Light в партнерстве с одним из крупнейших европейских финансовых учреждений развития KfW DEG установит в Николаеве пять контейнерных опреснительных систем на солнечных панелях.
"Также компания проведет обучение в Берлине для трех сотрудников МКП "Николаевводоканал" по установке, использованию и обслуживанию опреснительных систем. С нашей стороны мы обеспечиваем территорию для установки систем, источник водоснабжения, резервуары для накопления очищенной воды, а также обязуемся обслуживать их", – сообщил Сенкевич.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля.
Приблизительно с середины апреля в Николаеве не было централизованного водоснабжения, в мае подачу воды возобновили, но пить ее нельзя.
Оккупанты в ходе обстрелов перебили водопровод в Николаев, рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. "Мы закачиваем воду худшего качества – и у нас инфраструктура вся ложится со временем из-за того, что соленая очень вода… То есть портится все", – подчеркнул он.