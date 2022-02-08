В ОРДЛО фиксируются вооруженные столкновения между боевиками и местным населением – украинская разведка

"Наблюдается обострение социальной обстановки в населенных пунктах временного пребывания российских наемников, что связано с неединичными столкновениями так называемых "добровольцев" с местным населением, в том числе с использованием оружия", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ продолжает интенсивные меры по пополнению личным составом соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов. При этом результаты агитационной кампании российских оккупационных администраций остаются неудовлетворительными.

"Оккупантам не удается обеспечить комплектование своих подразделений достаточным количеством новобранцев за счет населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Ввиду указанного противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров на территории РФ с направлением их для прохождения службы по контракту через неконтролируемые Украиной участки границы", – отметили в Минобороны.