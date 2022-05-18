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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара по Днепру пострадали три человека – глава ОВА

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Оккупанты обстреляли Днепр утром 18 мая
Оккупанты обстреляли Днепр утром 18 мая
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В результате ракетных ударов по Днепру 18 мая пострадали трое людей. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Уточненная информация по сегодняшним "прилетам". Из-за ракетной атаки по Днепру пострадали три человека – две женщины и мужчина", – написал он.

По словам главы ОВА, у пострадавших – осколочные ранения, они госпитализированы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты обстреляли Днепр утром 18 мая. Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в объект транспортной инфраструктуры, он полностью разрушен.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

14-го и 15 мая оккупанты обстреливали Широковскую общину Днепропетровской области из РСЗО "Ураган".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепр, война России против Украины
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