В результате ракетного удара по Днепру пострадали три человека – глава ОВА

"Уточненная информация по сегодняшним "прилетам". Из-за ракетной атаки по Днепру пострадали три человека – две женщины и мужчина", – написал он.

По словам главы ОВА, у пострадавших – осколочные ранения, они госпитализированы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты обстреляли Днепр утром 18 мая. Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в объект транспортной инфраструктуры, он полностью разрушен.