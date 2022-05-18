В результате ракетного удара по Днепру пострадали три человека – глава ОВА

"Уточненная информация по сегодняшним "прилетам". Из-за ракетной атаки по Днепру пострадали три человека – две женщины и мужчина", – написал он.
По словам главы ОВА, у пострадавших – осколочные ранения, они госпитализированы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты обстреляли Днепр утром 18 мая. Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в объект транспортной инфраструктуры, он полностью разрушен.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.
В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.
16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.
14-го и 15 мая оккупанты обстреливали Широковскую общину Днепропетровской области из РСЗО "Ураган".