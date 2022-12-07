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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России "готовят оборону" Белгорода, чтобы усилить патриотизм граждан – британская разведка

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В Белгородской области России расширяют оборонительные позиции вдоль границы с Украиной
В Белгородской области России расширяют оборонительные позиции вдоль границы с Украиной
Фото: Настоящий Гладков / Telegram

В Белгородской области России расширяют оборонительные позиции вдоль границы с Украиной и в глубине области, чтобы усилить патриотизм россиян. Об этом 7 декабря сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

В минобороны отметили, 6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о начале формирования батальонов территориальной самообороны". Об этом он сообщил у себя в Telegram. По словам Гладкова, будет сформировано несколько батальонов из тех, кто по каким-то причинам не был мобилизован, но имеет желание и боевой опыт. 

Также с апреля поступала информация, что в регионе роют траншеи и готовят системы для отражения нападения, отметила разведка. 

В минобороны Великобритании считают, что подобные оборонительные приготовления на "международно признанной территории России" осуществляются, чтобы "разжечь патриотические чувства граждан". 

Как отметили в разведке, официальные лица демонстрируют веру в то, что угроза вторжения украинских сил существует.

"Недостаток стратегической оценки – одна из критически слабых сторон центральной российской правительственной архитектуры: о чем свидетельствует первоначальное решение России вторгнуться в Украину", – написали в разведке. 

Контекст:

С территории Белгородской области военные РФ регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

23 ноября эксперты американского Института исследования войны (ISW) заявили, что Кремль, вероятно, создает информационные условия для атаки "под чужим флагом" в Белгородской области, чтобы обвинить Украину. 

Теги: Россия, Украина, Великобритания, граница, самооборона, Белгород, нападение, вторжение, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины, регионы
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