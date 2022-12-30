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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России пропали пять офицеров, которые отказались воевать в Украине – СМИ

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Россияне держали в подвале своих военных, которые отказались продолжать участие в войне в Украине
Россияне держали в подвале своих военных, которые отказались продолжать участие в войне в Украине
Фото: EPA

В России пять офицеров, отправленных на войну в Украину, написали рапорта об отказе от участия в боевых действиях и после этого пропали без вести. Об этом сообщило российское издание Astra 29 декабря.

В июле 2022 года офицеров отправили в Брянку Луганской области, затем – в военную комендатуру в Алчевск. Оттуда их вывезли в подвал в неустановленном населенном пункте. В последнем сообщении, которое они отправили родственникам, говорилось, что их привезли в неизвестную заброшенную часть и закрыли в подвале под охраной без еды и воды, спать там было негде. После этого о них не было никаких сведений, пишет издание.

Старший лейтенант Руслан Леванов до Украины проходил службу в Чечне, воевал в Сирии, а незадолго до вторжения в Украину его отправили продолжать прохождение службы на Курильские острова. В Украину он прибыл в июне. Его мать рассказала, что к концу месяца он и его подчиненные уже побывали в двух окружениях, сумели выйти, потом понесли потери в очередном бою, и Леванов написал рапорт об отказе участвовать в военных действиях.

"У него был приказ — взять боевую точку любой ценой. Брать количеством, без какой-либо военной тактики, без подручных средств", – рассказала мать.

Еще один пропавший офицер, Дмитрий Волков, также попал в тяжелый бой, после которого у него осталось семь бойцов из 30. Его пытались снова отправить в бой, но он отказался выполнить приказ.

Старший лейтенант Александр Свечихин хотел перевестись под командование другой части, поскольку в его расположении осталось очень мало человек. После того, как он об этом сообщил, его забрали в Брянку. Он писал матери, что у него забрали все личные вещи и ничего не объясняют.

Руслан Леванов, Александр Свечихин, Дмитрий Щербинкин, Сергей Иванов (фамилия изменена) и Дмитрий Волков оказались вместе в Брянке там, что россияне официально называют "Центром по восстановлению боевой устойчивости военнослужащих". Мать Волкова сообщила, что по словам ее сына, у них отобрали все вещи, оскорбляли и угрожали побоями.

После того, как их вывезли в военную комендатуру в Алчевск, а затем в подвал, они перестали выходить на связь.

Родственники офицеров летом обращались в российскую военную прокуратуру, но не получили внятного ответа о местонахождении военнослужащих. В сентябре в журнале боевых действий внезапно появилась выписка о том, что все пятеро офицеров погибли 20 июля в результате артиллерийских обстрелов, пишет Astra.

Контекст:

Сообщения о массовых отказах российских военных ехать на войну в Украину поступают последние несколько месяцев. Например, 13 июля вице-президент фонда "Свободная Бурятия" Виктория Маладаева рассказала, что около 500 российских военных из Бурятии и других регионов РФ написали рапорты об увольнении из армии, чтобы не воевать в Украине. При этом, по ее словам, российских военных, которые хотят расторгнуть контракт, насильно удерживают в Украине.

17 июля российское издание "Медиазона" писало, что военных из Бурятии, отказавшихся продолжать службу, отправляют в СИЗО под оккупированным Луганском.

21 июля российское издание "Верстка", ссылаясь на данные правозащитников, СМИ и родственников военных, сообщило, что как минимум 1793 российских военных из 22 регионов РФ отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины и по меньшей мере 234 из них насильно удерживают в специальном центре в Брянке (Луганская область).

"Медиазона" 1 ноября подтверждала, что на временно оккупированной Россией территории Луганской области с лета работают лагеря, где незаконно удерживают российских контрактников, решивших отказаться от участия в войне. Последний такой лагерь, по данным издания, был организован в бывшей колонии в Перевальске. В министерстве обороны РФ колонию в Перевальске называют "центром восстановления боевой готовности".

Российские военнослужащие, которых командиры держали в подвалах на оккупированной территории Украины из-за отказа воевать, потребовали от Следственного комитета РФ возбудить уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы, похищении человека и превышении полномочий. Об этом сообщил 28 ноября российский правозащитник, глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Теги: Россия, военная прокуратура, российская агрессия, война России против Украины, российские военные
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