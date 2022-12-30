В России пропали пять офицеров, которые отказались воевать в Украине – СМИ

Россияне держали в подвале своих военных, которые отказались продолжать участие в войне в Украине Фото: EPA

В июле 2022 года офицеров отправили в Брянку Луганской области, затем – в военную комендатуру в Алчевск. Оттуда их вывезли в подвал в неустановленном населенном пункте. В последнем сообщении, которое они отправили родственникам, говорилось, что их привезли в неизвестную заброшенную часть и закрыли в подвале под охраной без еды и воды, спать там было негде. После этого о них не было никаких сведений, пишет издание.

Старший лейтенант Руслан Леванов до Украины проходил службу в Чечне, воевал в Сирии, а незадолго до вторжения в Украину его отправили продолжать прохождение службы на Курильские острова. В Украину он прибыл в июне. Его мать рассказала, что к концу месяца он и его подчиненные уже побывали в двух окружениях, сумели выйти, потом понесли потери в очередном бою, и Леванов написал рапорт об отказе участвовать в военных действиях.

"У него был приказ — взять боевую точку любой ценой. Брать количеством, без какой-либо военной тактики, без подручных средств", – рассказала мать.

Еще один пропавший офицер, Дмитрий Волков, также попал в тяжелый бой, после которого у него осталось семь бойцов из 30. Его пытались снова отправить в бой, но он отказался выполнить приказ.

Старший лейтенант Александр Свечихин хотел перевестись под командование другой части, поскольку в его расположении осталось очень мало человек. После того, как он об этом сообщил, его забрали в Брянку. Он писал матери, что у него забрали все личные вещи и ничего не объясняют.

Руслан Леванов, Александр Свечихин, Дмитрий Щербинкин, Сергей Иванов (фамилия изменена) и Дмитрий Волков оказались вместе в Брянке там, что россияне официально называют "Центром по восстановлению боевой устойчивости военнослужащих". Мать Волкова сообщила, что по словам ее сына, у них отобрали все вещи, оскорбляли и угрожали побоями.

После того, как их вывезли в военную комендатуру в Алчевск, а затем в подвал, они перестали выходить на связь.

Родственники офицеров летом обращались в российскую военную прокуратуру, но не получили внятного ответа о местонахождении военнослужащих. В сентябре в журнале боевых действий внезапно появилась выписка о том, что все пятеро офицеров погибли 20 июля в результате артиллерийских обстрелов, пишет Astra.