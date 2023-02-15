ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В российских элитах не верят в возможность победы РФ над цивилизованным миром – Reuters

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Высокопоставленные лица в российском руководстве высказались о последствиях войны в Украине для РФ
Высокопоставленные лица в российском руководстве высказались о последствиях войны в Украине для РФ
Фото: EPA

Некоторые представители российской элиты опасаются, что президент РФ Владимир Путин, развязав войну в Украине, обрек Россию на долгую и бесплодную трату жизней и ресурсов. Об этом пишет Reuters 15 февраля.

Высокопоставленный российский источник, знакомый с процессами принятия решений, сказал, что надежды Путина на улучшение своей репутации не оправдались.

"Впереди будет еще сложнее и дороже и для Украины, и для России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий", – сказал источник на условиях анонимности.

Он считает, что многие представители элиты разделяют его точку зрения, но боятся высказывать это публично.

"Я не верю ни в крупное наступление, ни в возможность победы России над всем цивилизованным миром", – сказал еще один высокопоставленный источник, близкий к Кремлю, который также отказался назвать свое имя.

По его словам, Россия находится в невыгодном положении как с точки зрения военных технологий, так и с точки зрения мотивации, но война будет продолжаться очень долго. 

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что в окружении Путина мало людей, на которых тот мог бы положиться. "Борьба идет не на жизнь, на смерть. И в этой борьбе Путин может очень просто закончить свое существование. Поэтому он, видимо, изолировался", – подчеркнул Швец.

Теги: Россия, Владимир Путин, экономика, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
Галина ГРИШИНА
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
Галина ГРИШИНА
"В голове гудит, плохо слышу, нарушена координация, не могу долго идти". Защищающий Украину поэт Полежака получил контузию
"В голове гудит, плохо слышу, нарушена координация, не могу долго идти". Защищающий Украину поэт Полежака получил контузию
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду
Галина ГРИШИНА
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником
53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера
53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера
Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео
Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео
Галина ГРИШИНА
Plus size модель Грэм снялась без одежды и белья. Фото
Plus size модель Грэм снялась без одежды и белья. Фото
35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото
35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото
"J+J". Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных
"J+J". Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных
Галина ГРИШИНА
Grosu показала, как выглядит после реабилитации в Индии. Фото
Grosu показала, как выглядит после реабилитации в Индии. Фото
"Я думаю, это не случайно". Соловий пришлось прервать концерт в Нюрнберге после песни "Українська лють"
"Я думаю, это не случайно". Соловий пришлось прервать концерт в Нюрнберге после песни "Українська лють"
У нее – слева над животом с именами, у него – на руке с инициалами. Лопес и Аффлек посвятили друг другу тату. Фото
У нее – слева над животом с именами, у него – на руке с инициалами. Лопес и Аффлек посвятили друг другу тату. Фото
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Остапчука показала букет ко Дню святого Валентина и снялась в нижнем белье
Новая девушка Остапчука показала букет ко Дню святого Валентина и снялась в нижнем белье
54-летний Энтони и его 23-летняя жена спустя две недели после свадьбы сообщили, что вскоре станут родителями
54-летний Энтони и его 23-летняя жена спустя две недели после свадьбы сообщили, что вскоре станут родителями
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (452695)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (126132)
3
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (61300)
4
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (56978)
5
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (34542)
6
Тринчер надела декольте до талии. Видео (29715)
7
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко (28053)
8
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (27970)
 
 
 
 