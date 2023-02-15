В российских элитах не верят в возможность победы РФ над цивилизованным миром – Reuters

Высокопоставленные лица в российском руководстве высказались о последствиях войны в Украине для РФ Фото: EPA

Высокопоставленный российский источник, знакомый с процессами принятия решений, сказал, что надежды Путина на улучшение своей репутации не оправдались.

"Впереди будет еще сложнее и дороже и для Украины, и для России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий", – сказал источник на условиях анонимности.

Он считает, что многие представители элиты разделяют его точку зрения, но боятся высказывать это публично.

"Я не верю ни в крупное наступление, ни в возможность победы России над всем цивилизованным миром", – сказал еще один высокопоставленный источник, близкий к Кремлю, который также отказался назвать свое имя.

По его словам, Россия находится в невыгодном положении как с точки зрения военных технологий, так и с точки зрения мотивации, но война будет продолжаться очень долго.