В российских элитах не верят в возможность победы РФ над цивилизованным миром – Reuters

Высокопоставленный российский источник, знакомый с процессами принятия решений, сказал, что надежды Путина на улучшение своей репутации не оправдались.
"Впереди будет еще сложнее и дороже и для Украины, и для России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий", – сказал источник на условиях анонимности.
Он считает, что многие представители элиты разделяют его точку зрения, но боятся высказывать это публично.
"Я не верю ни в крупное наступление, ни в возможность победы России над всем цивилизованным миром", – сказал еще один высокопоставленный источник, близкий к Кремлю, который также отказался назвать свое имя.
По его словам, Россия находится в невыгодном положении как с точки зрения военных технологий, так и с точки зрения мотивации, но война будет продолжаться очень долго.
24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что в окружении Путина мало людей, на которых тот мог бы положиться. "Борьба идет не на жизнь, на смерть. И в этой борьбе Путин может очень просто закончить свое существование. Поэтому он, видимо, изолировался", – подчеркнул Швец.